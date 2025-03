Realitatea PLUS a transmis, sâmbătă seara, de la ora 21.00, o ediție incendiară a emisiunii „Culisele Statului Paralel”. Timp de o oră, jurnalista Anca Alexandrescu a stat față în față cu Călin Georgescu, candidatul care a ieșit pe primul loc în primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, George Simion, liderul suveraniștilor, și Ana Maria Gavrilă, președintele POT.

George Simion: Protestul de astăzi fara niciun incident notabil, la fel ca pe 12 ianuarie. Eu vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și întregii echipe, realitatea, pentru că au fost zeci de oameni, nu știu dacă au trecut o sută, care s-au ocupat astăzi de o emisie de excepții ați fost peste tot, ați fost decenti, eleganți și vă mulțumim pentru că sunteți de partea poporului.

Calin Georgescu: Am vazut olimpiada sperantei. Mai ales pancardele cand veneau una dupa alta cu titlul judetului unul dupa altul si erau asteptati toti pentru a ajunge si a incepe manifestatia. Asta a fost sentimentul. Era olimpiada sperantei, a libertatii, inconjurati de aceasta inima care batea pentru noi toti.

Olimpiada sperantei acre era nu doar pentru cei din piata, ci pentru tot poporul roman. Chiar si pentru organele de forta care erau in jurul nostru. Se vedea dupa ei ca nu aveau nimic de-a face cu ordinele primite.

As vrea sa confirm 100% ca cel putin Administratia Prezidentiala va avea pe putin 80% tineri sub 30 de ani si asta nu pentru a confirma aceasta emotie tinereasca si pentru a va spune ca doar prin oameni tineri – care nu au fost deloc brutalizati ca informatie de ceea ce se numeste ideologie sau corectitudine politica – poate sa aiba Romania un viitor sigur.

Oamenii si educatia reprezinta pentru mine cea mai mare bogatie a Romaniei. Atunci cand va fi momentul, ca presedinte, voi investit tot ce va fi nevoie in tineri, in protectia copiilor, protectia familiilor si in tineri. Ei sunt viitorul, sunt garantia acestor vremuri tulburi. Ei pot sa stabileasca precis toata aceasta directie catre pace.

De 2000 de ani a fost un mesaj foarte important pe care umanitatea azi incepe sa il traiasca. A fost dat de Hristos in sensul urmator: Sa dai cezarului ce e al cezarului si lui Dumnezeu ce e a lui Dumnezeu. Astazi s-a simtit imbinarea celor doua. (…)

Asta a simtit poporul roman si a trait. Pentruc ei acre ma acuza cu diverse fantasmagorii, inclusiv cele pe care le-am auzit in ultima perioada destul de des <<Domne, vorbeste de Dumnezeu>> cand spui ceea ce stii, cunosti, traiesti, cand apar asemea pozitii, ele vin din otrava pe care o ai in tine. Faci exact ceea ce simti, ceea ce ai in tine (…).

Neiesind cine trebuie, sistemul a declarat stare de alarma, de necesitate, au ingenunchiat in fata strainatatii si au actionat in conescinta. Asta ne-a ajuta foarte mult pentru ca raul s-a transformat in bine.

Noi nu constientizam cat de adanc este statul paralel. El s-a crucificat de unul singur. In fiecare zi o face. Asta este un avantaj urias, un suport divind pentru poporul roman.

Eu, pe 8 decembrie, sigur as fi reusit si sigur as fi avut probleme in administratie, nestiind ce stiu astazi, nevand aceasta echipa pe care o am astazi.

Politia politica a trait-o presedintele Trump foarte insistent. Astea sunt lucruri foarte clare. Pe de alta parte, vedem dovada certa ca roata se invarte. Eu le spun tuturor – oferta mea de pace nu mai e valabila. Justitia cea adevarata e valabila. Ulciorul nu mai merge la apa. Stiti de ce? S-a si spart si nu mai e nici apa.

Eu personal ma autodenunt ca sunt parte din echipa lui Trump pentru ceea ce a spus. e vechea diplomatie americana adusa in actualitate. Adica semnezi sau pleci. Despre asta este vorba.

Orice fel de pace este binevenita pentru a opri macelul care e la ora actuala. Sunt total pentru ce a spus presedintele Trump.

Intalnire Trump-Zelenski: Ceea ce am vazut cu ochii nostri ieri, eu va spun ce e in spate. In spate e diplomatia americana veche care te chema si semnai. Nu conteaza ce fel de pace, conteaza sa terminam cu acest macel. Daca s-a spus cu subeict si predicat poti sa fii vinovat de cel de-al Treilea Razboi Mondial asta dovedeste din plin nu doar ca am avut dreptate…

Summit Londra – Maine la Londra se aduna inutil dintr-un singur motiv – nu mai sunt bani. Si bancile londoneze au probleme de cateva zile. Cheia e in mana lui Trump si a lui DJ Vance legat de noul dolar.

Vreau sa amintesc Europei ca Europa Occidentala s-a construit si s-a dezvoltat pe Planul lui Marshall. Este stricta problema lor, nu a noastra. Eu raman ferm pentru apararea poporului roman, a copiilor, a tinerilor, a familiilor. Garantez ca nu se va misca niciun fir de par de pe capul niciunui roman cu mine ca presedeinte. Pacea va triumfa. razboiul nu are ce cauta nici macar in gand pentru noi, ca tara. Nu exista asa ceva.

George Simion: Nu i-a platit nimeni pe romanii care au iesit in strada. Mi-am solicitat maxim corzile vocale mai ales ieri si astazi. Multumesc colegilor mei care fac sacrificii, pleaca din sanul familiei isi rup din propriul buzunar ca sa fie parte a unei miscari care ofera infrastructura necesara pentru a combate acest rau care este inradacinat. Intra-devar stiam cu totii ca exista stat paralel, stiam reprezentantii sai de seama, insa nu stiam ca sunt capabili sa faca chiara asa de mult rau, sa treaca de orice linie rosie.

Cred ca asta a patit si Trump in primul lui mandat, in care aproape a fost invins de Deep State-ul american nu a putut face multe pentru ca nu stia. Acum si in prima luna a celui de-al doilea sau mandat a luat mai multe actiuni decat si a facut mai multe lucruri bune pentru poporul american.

In campanie a promis lucruri poporului american de care acum se tine. Modelul acesta de pace care pana acum a functionat sid e care trebuie sa se tina si mari oameni descriu cel mai bine ca noi ca o tara mica la granita de imperii trebuie sa avem grija sa nu fim pe masa. Din pacate nu suntem la masa si asat s-a vazut.

Nu au fost incidente si Jandarmeria, cei care voiau sa propage ceva au incercat sa propage. S-au dat amenzi pentru cateva drone gasite. S-au legat de betele (de la steaguri).

Anca Alexandrescu: Am inteles ca au fost luate dronele.

George Simion: Ca sa nu se vada cati suntem. Am fost la fel de multi cati am fost si in 2017 si 2018. S-au legatd e betele de la steaguri si atat. Nu au avut de ce sa se lege. Nici nu aveam nevoie astazi de jandarmi. E suficient sa vezi o imagine de sus, nu cele aratate selectiv de anumite televiziuni. si aicii jurnalistii, reporterii nu au nicio vina pentru ac patronii lor le dau comenzi. (…)

Faptul ca la o anumita televiziune sunt denigrat in ultimul hal: <<legionaruii AUR, mercenarii lui Simion, Simion a pelcat la miting direct dintr-un bar unde a petrecut toata noaptea>> si fel si feld e inventii. Deja lucrurile astea nu mai sunt crezuti de oameni care ne cunosc, au avzut in cine poate avea incredere, in cine nu se vine, in cine nu tradeaza si cred ca e un pas inainte pentru societatea romaneasca.

Cine a iesit si pe cine au votat romanii trebuie sa acceptam rezultatul. Ei nu au acceptat rezultatul si atat de departe s-au dus. L-am observat pe Cioalcu ieri. Cine i-a scris discursul a pus egal intre Constitutia Romaniei si statul roman si Marcel Ciolacu. Adica daca nu-ti palce Ciolacu si daca apaluzi cum am aplaudat noi pe JD Vance inseamna ac esti tradator, ca esti impotriva Romaniei si ca atentezi la ordinea constitutionala. Asta e cea mai grava acuzatie care i se aduce de catre procurori dl Georgescu.

Ei nu vor sa renunte democratic la putere. Sunt consternat de faptul ca un post TV propaga intr-una ideea ca dl Georgescu nu va fi lasat sa candideze. I-am certat si pe unii colegi de-ai mei acre deja sareau cu variante, idei, planul B. Planul B va fi dosarul de candidatura al dl Georgescu, cand va hotari acest lucru. Noi din 24 noiembrie ne-am asumat ceva de care ne tinem pentru ca tara noastra sufera de oamenid e onoare, oamenis eriosi, oameni care isi tin cuvantul.

Calin Georgescu: Vorbim de românii de peste graniță, noi nu avem nevoie de reprezentanța lor, avem nevoie de ei aici acasă, să vină la rădăcinile lor, le spun tinerilor mei colegi ce înseamnă o românie cu 40 de milioane de locuitori, asta înseamnă o forță imensă în Europa și în lume, apoi poți să spui ce joc va face ROmânia. Ei trebuie să vină nu pe promisiuni, ci pe fapte, și vor veni când vor vedea lucrurile astea, o țară care își apără copiii și familiile și în mâna mamelor va fi viitorul copiilor. Când va fi această poziție fermă care va fi foarte repede, nu ne așteptăm la multe luni, atunci vor veni toți, vă asigur. Am întâlnit în viața mea români în locuri unde nu ai fi crezut vreodată, în Africa, eu am întrebat „cum ai ajuns aici?”, a zis „nu stiu”. Undeva în Kennia, e de neimaginat, dar toți au un singur dor, să se întoarcă acasă, și se vor întoarce acasă.

Ana Maria Gavrila: Noi am luat o decizie la nivel de partid, am făcut un sondaj intern înainte de alegeri cu două săptămâni, oamenii erau interesați să știe cu cine. Eu nu am indicat, deși oamenii nu cred, la noi este chiar democrație și am decis să facem acest sondaj, Călin Georgescu a ieșit cu peste 40% și pe locul doi a fost pe niciunul, deci vă dați seama ce diferență mare a fost. A venit această decizie din natural, din ceea ce simțeau deja oamenii și oamenii mă întrebau ce să facă și eu le spuneam să voteze din inimă.

George Simion: Există un proiect de lege, legat de diaspora, avem o treime din parlament pentru o normă de reprezentare corectă la fel ca pentru județele țării, dar acest proiect este blocat de actuala guvernare. Pe ei nu ii interesează românii din diaspora. Îi interesează să blocheze tot, românii pot vota oriunde, e nevoie de buletin valabil sau pașaport. Revenind la biroul oval, vreau să remarc că ai nevoie de președinți care să cunoască o limbă străină sau mai multe, l-am văzut pe georgescu că vorbea în spaniolă, președintele Trump l-a calificat pe Biden ca fiind stupid și Zelenski se vede clar că l-a făcut pe el stupid. Apar niște chestiuni unde dacă nu ești pregătit, cum e Marcel Ciolacu, plătesc milioane de români, au venit la mine să fac poze atâția copii, impresionant de mulți copii. Oamenii s-au săturat și tocmai de aceea… nu e polonezul care spume, să inventeze polonezi. Nu mai putem fi luați așa.

Calin Georgescu: Despre Bruxelles. Primăvara vine, a și venit fără niciun fel de decizie de la Bruxelles sau completând mai mult poți să zici că poți să omori cocoșii, dar dimineața soarele tot răsare. E hazliu cum se agită într-o disperare năucă în a încerca să blocheze voința poporului, este imposibil cu atât mai mult când sunt lipsiți de orice relație cu credința. Este o chestiune de timp, nu spun cât dar știu că foarte scurt și cred că modul în care ei acționează, ca să completez ce am spus, ajută poporul român. Orice fel de acțiune de acest gen nu face decât să crească procentajul partidelor patriotice, a patrioților, e cea mai importantă formă de manifestare a unui popor liber. Poporul român este deja liber iar ei nu reușesc să recunoască asta. Este de departe impresionant să vezi disperarea pentru cp minciuna este plătită, adevărul nu ai cum să îl plătești. Cu cât plătești mai mult minciuna, cu atât e mai…Expresia genială care spune că destinul omului este să fie fericit precum al păsării să zboare. Ei nu au cum să înțeleagă, nu au cum. Puneți-vă în situația copilașilor de azi să se întâlnească cu un acest gen, îmi pare rău pentru ei. E vorba de copii, vorbim de puritate absolută, vorbim de sfinți, niște îngeri și care se întâlnesc, nu dau nume acum, dar ideea este că ei nu au comunicare. Ei nu știu cum să comunice, este foarte interesant, este ultimul spectacol în care ei nu reușesc să înțeleagă că sistemul s-a prăbușit.

George Simion: Dacă vorbim de Europa să amintim și de Germania (…). Marcel Ciolacu a pierdut alegerile și are tupeul să vrea să reorganizeze alegerile. Stabilitatea actuală înseamnă corupție, acoperirea lor și de autorii loviturii de stat. Nu putem avea încredere că vor organiza alegeri libere.

Anca Alexandrescu: A spus ieri că firul divin al României vine de la fondurile europene, ironizându-vă pe dvs, dle Georgescu.

George Simion: Și tipărește Ursula când e vorba de inflație, avem o inflație galopantă. Trebuie să ne gândim unde plătim facturi pentru apă, gaze, apa din pământul nostru este facturată și trimitem banii în Franța.

Calin Georgescu: Nu e cazul să ne aplecăm atât de jos, mai ales la ce s-a întâmplat azi. Europa fără AMERICA nu va exista, nu are nicio șansă, iar NATO fără America este 0. Valul vine și doi, orice ar face nu mai sunt bani și o să se vadă asta. Nu mai au de unde să ia. Cum credeți că ar fi făcut acest val președintele Trump și JD Vance, nu își permit să spună cuvinte fără acoperire, cum a zis JD Vance, ei spun doar dacă au în spate ceva. Ăsta a fost capul șarpelui și a fost tăiat. Lucrurile vor lua o totală altă întorsătură în întreaga lume și în Europa inclusiv. Ei nu realizează, dincolo de incompetență este prostie crasă. I-am supraestimat. Nu știu despre ce e vorba, ei nu înțeleg, au luat micul și cu berea și ne-am transferat aici și invers, asta este tot ce cunosc. Viața nu stă în așa ceva și tocmai acest lucru se va transforma profund. Asta s-a dorit de 2000 de ani, de 2000 de ani popoarele lumii îl votează pe Barabas, s-a terminat cu acest episod în care continuă să creadă că îl vor avea pe Barabas.

