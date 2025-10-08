Solidaritatea și zâmbetele au învins vremea rea de afară. Alessia Păcuraru, jurnalista postului de televiziune Realitatea PLUS, a oferit, marți, bomboane copiilor veniți împreună cu părinții lor la acțiunea de susținere a lui Călin Georgescu. Dulciurile au fost trimise de Cristela, soția lui Călin Georgescu. Deși ziua și locul prezentării în cadrul măsurii de control judiciar au fost schimbate pe nepusă masă, sute de oameni au venit, marți, la secția de poliție din Buftea pentru a-și arăta susținerea față de candidatul interzis de sistem.