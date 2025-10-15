O grevă naţională a afectat marți întreg teritoriul regatului Belgiei, în special capitala Bruxelles.

Transportul în comun a fost parţial blocat, iar zborurile de pe cele două aeroporturi ce deservesc capitala au fost suspendate.

În prima parte a zilei, Bruxellesul a fost şi scena unui marş de protest al sindicatelor în care s-au înregistrat incidente între manifestanţi şi forţele poliţiei.

Sindicaliștii au protestat împotriva reformelor guvernului federal, care vor afecta pensiile, condițiile de muncă și salariile.

Greva națională a afectat aproape toate serviciile publice, precizează Radio România Actualități.

Printre ele, toate tipurile de transport, cu excepția celui feroviar, serviciile de salubritate, activitatea instanțelor și inclusiv portul Antwerp.

În capitala Bruxelles a fost organizat un marș al protestatarilor, care a scos în stradă 140.000 de persoane, după declarațiile liderilor sindicali.

Foto: REUTERS / Omar Havana