Preşedintele interimar al Partidul Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu, a solicitat Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) să demareze controale pentru a verifica dacă comercianţii respectă plafoanele impuse pentru adaosul comercial la alimentele de bază. Conform legislaţiei actuale, adaosul maxim permis este de 20% la vânzarea cu amănuntul şi de 5% pe lanţul de distribuţie.

Grindeanu a cerut totodată verificări pentru a stabili dacă, pe durata aplicării măsurii de plafonare, comercianţii au respectat interdicţia de a refactura produsele agricole şi alimentare către procesatori, precum şi serviciile aferente livrării şi comercializării acestora.

„Măsura plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază a fost o decizie corectă, care a contribuit la scăderea inflaţiei şi a protejat puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici şi medii”, a afirmat Grindeanu, adăugând că există suspiciuni că unii comercianţi au început deja să majoreze preţurile, ignorând legislaţia, pentru a justifica neprelungirea acestei măsuri de la 1 octombrie.

Acesta a solicitat ca rezultatele controalelor să fie incluse într-un raport care să fie prezentat de urgenţă coaliţiei de guvernare.

Declaraţiile lui Grindeanu vin după ce, sâmbătă, el a cerut clarificări partenerilor de guvernare privind zvonurile despre renunţarea la plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază. În replică, purtătorul de cuvânt al Guvernul României, Ioana Dogioiu, a precizat că decizia de a nu mai prelungi această măsură a fost luată deja de coaliţia de guvernare, fără opinii contrare, deoarece prelungirea ar fi generat distorsiuni economice pentru producători şi comercianţi.

