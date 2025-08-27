Guvernul condus de Ilie Bolojan urmează să își asume răspunderea în Parlament pe cinci pachete separate de măsuri de austeritate. Decizia a fost luată pentru a elimina riscul ca proiectele să fie contestate și respinse la Curtea Constituțională. Informația a fost făcută publică de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, la Realitatea Plus.

Potrivit oficialului, consultările vor începe joi cu Consiliul Economic și Social, Consiliul Legislativ și Consiliul Tripartid. Ulterior, vineri va fi convocată ședința de Guvern în care vor fi adoptate proiectele ce urmează să fie asumate de Executiv.

„Colegii au decis, împreună cu Secretariatul General, să mergem pe cinci pachete separate. Există și un precedent, cred că pe vremea domnului Boc, când s-a mers în Parlament cu două proiecte diferite. Acum mergem cu toate cinci, împreună, pentru coerență legislativă și pentru a înlătura riscul unei decizii negative în cazul unui control de constituționalitate”, a explicat ministrul Apărării.

Moșteanu a adăugat că, în forma actuală, pachetele legislative ar trebui să reziste verificărilor și să nu existe riscul ca acestea să fie respinse de CCR. El a subliniat că măsura este menită să asigure stabilitate și să prevină eventualele blocaje.

Strategia Guvernului vine în contextul presiunilor bugetare și al necesității adoptării rapide a unor măsuri de reducere a cheltuielilor și de consolidare fiscală. Executivul mizează pe faptul că separarea proiectelor în cinci pachete distincte va asigura mai multă predictibilitate și siguranță juridică.

Sursa: Newsinn