În ședința de astăzi, președintele Constantin Rădulescu a anunțat că CJ Vâlcea va acoperi salariile angajaților DGASPC pentru luna august, folosind fondul de rezervă și bugetul pentru cheltuieli de personal, în valoare totală de 4,92 milioane lei.

Decizia a fost luată deoarece Guvernul nu a alocat fondurile necesare, iar angajații nu pot rămâne fără salarii. Rădulescu a subliniat că sumele trebuie rambursate de Guvern, pentru a nu afecta bugetul județului.

El le-a transmis mulțumiri angajaților DGASPC pentru răbdare și solidaritate, subliniind importanța muncii lor în centrele pentru copii și vârstnici. Totodată, a făcut un apel către Guvern și Parlament să sprijine județele aflate în dificultate, amintind că „boala și necazul nu au culoare politică”.