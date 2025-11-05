Guvernul a venit cu o reacție oficială după izbucnirea scandalului uriaș legat de frații Micula și presupusa implicare a premierului Ilie Bolojan. Executivul a transmis că actualul șef al Guvernului nu ocupa nicio funcție publică în 2019, anul în care s-a făcut plata despăgubirilor către cei doi milionari.

Reprezentanții Guvernului susțin că toate procedurile privind achitarea sumelor stabilite de instanțele internaționale au fost respectate integral.

Scandalul a izbucnit după ce au apărut acuzații potrivit cărora Ilie Bolojan i-ar fi sprijinit pe frații Micula să încaseze mai rapid ajutorul de stat de 400 de milioane de euro. Surse judiciare au indicat existența unor conexiuni politice între afaceriști, Bolojan și fostul premier Ludovic Orban, care ar fi facilitat transferul banilor în perioada în care PNL se afla la guvernare.

Totul vine în contextul în care, recent, frații Micula au fost vizați de o anchetă privind suspiciuni de evaziune fiscală și delapidare, iar numele premierului apare menționat în mai multe documente aflate în analiză.