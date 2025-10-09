Israelul și grupararea Hamas au convenit asupra unui armistițiu în Gaza, la doi ani de la izbucnirea conflictului, în cadrul planului lui Donald Trump de a instaura o pace durabilă în regiune.

Președintele Donald Trump a declarat pentru televiziunea Fox News că, după prima parte a planului de pace, „veți vedea cum oamenii se înțeleg și Gaza va fi reconstruită”.

El spune că va fi o „lume diferită” și că „bogăția va fi cheltuită în Gaza”, scrie BBC.

Președintele SUA a spus că toți ostaticii israelieni vor fi eliberați în curând și că Israelul își va retrage trupele pe o linie convenită.

Hamas a confirmat printr-un comunicat încheierea acordului: ”Hamas anunță un acord care prevede încheierea războiului din Gaza, retragerea trupelor, permiterea de ajutoare și un schimb de prizonieri”.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a numit acordul ”o zi importantă pentru Israel” și va convoca guvernul joi pentru a-l aproba.

Acordul de încetare a focului prevede că 250 de prizonieri palestinieni și 1.700 de locuitori din Gaza deținuți de forțele israeliene de la începutul războiului vor fi eliberați, potrivit unei surse palestiniene.