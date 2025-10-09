Israelul și grupararea Hamas au convenit asupra unui armistițiu în Gaza, la doi ani de la izbucnirea conflictului, în cadrul planului lui Donald Trump de a instaura o pace durabilă în regiune.

Președintele Donald Trump a declarat pentru televiziunea Fox News că, după prima parte a planului de pace, „veți vedea cum oamenii se înțeleg și Gaza va fi reconstruită”.

El spune că va fi o „lume diferită” și că „bogăția va fi cheltuită în Gaza”, scrie BBC.

Președintele SUA a spus că toți ostaticii israelieni vor fi eliberați în curând și că Israelul își va retrage trupele pe o linie convenită.

Hamas a confirmat printr-un comunicat încheierea acordului: ”Hamas anunță un acord care prevede încheierea războiului din Gaza, retragerea trupelor, permiterea de ajutoare și un schimb de prizonieri”.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a numit acordul ”o zi importantă pentru Israel” și va convoca guvernul joi pentru a-l aproba.

Acordul de încetare a focului prevede că 250 de prizonieri palestinieni și 1.700 de locuitori din Gaza deținuți de forțele israeliene de la începutul războiului vor fi eliberați, potrivit unei surse palestiniene.

Articolul precedentVÂLCEA, JUDEȚUL CU CELE MAI MICI SALARII DIN ROMÂNIA
Articolul următorȘEDINȚĂ CRUCIALĂ LA PALATUL VICTORIA
Realitatea de Valcea
Realitatea de Valcea

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR