De-a lungul celor 11 zile, Piața Unirii din Cluj Napoca va atrage în fiecare seară publicul cu succese de box-office.

„Dogman”, cel mai nou film al lui Luc Besson a fost ales pentru deschiderea oficială a Festivalului Internațional de Film Transilvania.

De-a lungul celor 11 zile, Piața Unirii va atrage în fiecare seară publicul cu succese de box-office, cu partea a treia din Moromeții sau cu povești spumoase din lumea sportului – tenis sau fotbal, pentru că, deodată cu TIFF-ul, se fluieră și începutul Campionatului European de Fotbal.

Dogman a lui Luc Besson e un film deosebit de puternic la care merită să prindeți bilet pentru una din celelalte 3 proiecții din festival, în afară de cea de la Gala de deschidere, scrie Radio Cluj.

Și după așa un debut, ca de obicei în primul weekend de festival, Castelul Bánffy din Bonțida devine cadrul perfect pentru două evenimente speciale TIFF: cine-concertul Metropolis, una dintre capodoperele cinematografiei mondiale acompaniată live de italienii de la Edison Studio și Imperiul simțurilor, un film erotic japonez revoluționar pentru 1976, anul în care a fost lansat și care a făcut istorie.

Anul acesta, TIFF-ul aduce un omagiu cinematografiei japoneze prin Focus Japonia, un program care reunește filme de referință din istoria cinematografiei, cele mai apreciate producții recente, dar și ateliere de manga, origami sau ikebana.

TIFF 2024 poate fi ocazia să vedeți „Perfect Days”, un film din 2023 şi cel mai recent titlu al legendarului Wim Wenders. Titrat drept giuvaier, capodoperă, operă de artă sau cel mai bun titlu din cinematografia cineastului, filmul spune povestea unui om simplu care știe să se bucure de toate lucrurile mărunte și aparent neînsemnate, ce formează viața.

În weekendul al doilea va fi prezentă la Cluj actrița Catrinel Dumitrescu, apreciată pentru rolurile sale în film și teatru. Ea va primi premiul de excelență la Gala de Închidere. Catrinel Dumitrescu va participa și la o proiecție specială a filmului „Căsătorie cu repetiţie” din 1985, în regia lui Virgil Calotescu. Proiecţia va avea loc sâmbătă, 22 iunie, la Cinema ARTA.

Festivalul Internațional de Film Transilvania are loc în perioada 14 – 24 iunie. Ediția din 2024 are o zi în plus, „ziua best of”, în care avem ocazia să vedem ce n-am apucat în primele 10 zile de sărbătoare a filmului.