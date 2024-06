Un om cheie din anturajul lui Cristian Popescu Piedone a decis să rupă tăcerea. În cadrul unui interviu acordat Ancăi Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, la Realitatea Plus, omul care a asistat la majoritatea acțiunilor edilului sectorului 5 a „dat din casă” și vorbit fără menajamente despre ce se întâmplă în spatele aparențelor afișate de Piedone.

Anca Alexandrescu: Buna ziua si va multumesc ca ati venit. As vrea sa incepem discutia spunandu- mi de ce ati ajuns la mine – pentru ce sunteti astazi fata in fata cu mine? De ce vreti sa vorbiti despre Cristian Popescu Piedone si Vlad Popescu Piedone?

Omul din anturajul lui Piedone: Mai corect ar fi de ce am venit de abia acum. Probabil ca ar fi trebuit sa vin mult mai devreme, cunoscandu i pe cei 2, ce as fi spus despre ei ar fi fost de necrezut. Ma refer la caracterul lor

Anca Alexandrescu: V-ati temut pana acum?

Omul din anturajul lui Piedone: M-am temut ca nu o sa fiu crezut. Dar sa am o teama pentru intergitatea mea fizica, niciodata. Piedone nu are un curaj, se foloseste de oameni si de clanuri, dar el personal nu are curajul sa faca nimic.

Anca Alexandrescu: curajul si sustinerea ii vin de la clanuri?

Omul din anturajul lui Piedone: Da. Curajul de acolo vine. El daca nu e inconjurat de acesti membri, nici nu ar avea curaj sa iasa pe strada. Este un om extrem de las, extrem de mincinos. In rarele momente cand e treaz, pentru ca consumul de alcool e la ordinea zilei, cantitati industriale de alcool, in acele rare momente nici atunci nu e in stare sa priveasca un om in ochi.

Anca Alexandrescu: Ati lucrat cu Piedone?

Omul din anturajul lui Piedone: Da, l-am cunoscut in 2019 cand a fost campanie si am fost cu el toata perioada lui 2019, in toate caravanele pe care le a facut in tara. El fiind presedinte executiv la PPUSL. Si din pacate toate campaniile au fost o mascarada, o inselatorie. Atat fata de candidatii pe care ii avea acel partid cat si pentru profesorul Voiculescu. Nu trebuie sa ascundem ca Voiculescu si-a dorit o campanie cu rezultate bune.

Anca Alexandrescu: De ce spuneti ca a fost o mascarada?

Omul din anturajul lui Piedone: Pentru ca dl Piedone are stilul de a fi necinstit cu toata lumea. Incearca sa invrajbeasca pe fiecare cu fiecare. Era la ordinea zilei pacaleala pe care i-o oferea lui Voiculescu. In campaniile din teritoriu, partidul deconta cheltuielile de deplasare, de cazare, toti banii erau luati in numerar de Piedone senior. Dar din tot ce am vazut , acei bani ramaneau in buzunarul lui.

Anca Alexandrescu: Cum asa? cine platea cheltuielile?

Omul din anturajul lui Piedone: cheltuielile erau platite de noi cei care eram in caravanele respective. Plateau si diverse persoane carora li se promiteau avantaje.

Anca Alexandrescu: Asta e coruptie. Oamenii dadeau bani promitandu-li-se posturi.

Omul din anturajul lui Piedone: Da, as putea sa spun asta, asa e. Asta e pe de o parte, pe de alta parte, acele campanii pe care le facea, majoritatea se terminau cu valuri de alcool. Mergeam in teritoriu gen Timisoara, toata acea delegatie s-a transformat intr-o mare petrecere, mare de alcool, vizite la potgorii, iar partea tanara cu vizite pe la bordeluri.

Anca Alexandrescu: Exista bordeluri in romania? vorba vine

Omul din anturajul lui Piedone: Exista bordeluri, dar în România avem obiceiul de a nu recunoaste

Anca Alexandrescu: Vorbiti de partea tanara, va referiti la vlad piedone? am fotografii, mai am si altele. Vlad piedone consuma alcool? Am auzit ca in anturajul lor se consuma si droguri

Omul din anturajul lui Piedone: Caravanele lor erau impartite in 2 categorii de varsta. Erau seniorii si juniorii. Ambele categorii consumau alcool la greu. Vorbesc de zeci de litri, whisky si vodka. Se consuma atat de mult ca nu mai puteau sa si pastreze echilibrul, vorbesc de Piedone senior pe care l-am vazut pe brate dus in camera pentru ca a baut atat de mult pana si nevoile fiziologice nu mai puteau sa astepte pana la toaleta. Era intr un hal fara de hal. Dupa ce seniorii se retrageau, juniorii aveau tot felul de deprinderi, de a fuma marijuana, pot sa spun pt ca …

Anca Alexandrescu: E ilegal in Romania

Omul din anturajul lui Piedone: Multe lucruri sunt ilegale in Romania dar cand esti intr un club, cand e lumina stinsa, nu se vad.

Anca Alexandrescu: consumul de droguri se intampla frecvent sau o data?

Omul din anturajul lui Piedone: Frecvent, fumatul de marijuana se intampla frecvent. Referitor la alte tipuri de droguri n-as putea sa spun. Dar dupa comportament si desele drumuri pe care le faceau in alte incaperi sau grupuri sanitare, dupa cum ieseau plini de energie, as putea sa ma gandesc, nu pot sa afirm cu tarie. Pe Piedone senior nu l-am vazut consumand astfel de substante. El era cu alcoolul. Palinca in general pentru ca ajunsese sa caute si in bagajele celor din echipa sa le ia sticlele de palinca.

Anca Alexandrescu: ati vazut cum a vorbit in direct…

Omul din anturajul lui Piedone: Golaneste

Anca Alexandrescu: Este o caracteristica a lui? la televizor se prezinta ca un om educat

Omul din anturajul lui Piedone: Piedone senior minte cum respira. Piedone se lauda sus si tare ca a fost presedinte la Protectia Consumatorului. Informatia a tot rostogolit-o si n-a avut niciun interes sa o infirme. In fapt n-a fost niciodata acolo. Avea o asociatie capusa, se numea asociatia pentru protectia cetateanului, care copia intru totul actiunile initiate de institutia oficiala numita Protectia Consumatorului. Inclusiv acele filmari pe care le facea cu suturile prin galeti erau regizate.

Anca Alexandrescu: ati participat la astfel de actiuni regizate?

Omul din anturajul lui Piedone: Da. cam toate erau regizate. El se crede un mic Dumnezeu pe pamant si crede ca poate sa pacaleasca si sa insele si sa convinga pe toata lumea incat sa urmeze planurile lui bolnave. El este un om bolnav. Este un om atat de mic si cu visuri atat de mari.

Anca Alexandrescu: Ati descris un personaj ireal fata de ce vedem zilnic

Omul din anturajul lui Piedone: asta e motivul pentru care am venit de abia acum. Daca veneam la inceput, lumea nu m ar fi crezut. nu ma motiveaza nimic fizic in campania asta.

Anca Alexandrescu: Dumneavoastra nu ati vorbit din motivele astea. Dar sunt alti oameni care au vazut aceste lucruri. A beneficiat de protectie Piedone? De nu s-a aflat imaginea reala?

Omul din anturajul lui Piedone: În acele delegatii, era o lege nescrisa dar foarte bine implementata de a nu se face poze si filmari. Probabil ca le-ati obtinut spre sfarsitul zilei cand toata lumea nu mai stia pe ce lume se afla, dar Era o persoana care urmarea sa nu se filmeze sau fotografieze nimic din delegatii. Special pentru a nu arata presei.

Anca Alexandrescu: Pentru a nu se afla adevarata viata pe care o au

Omul din anturajul lui Piedone: Exact. El minte de dimineata pana seara. E o informatie publica, el fiind mason dupa cum lumea stie. Pana si acolo se face de ras pentru ca efectiv peste tot promite, minte si isi urmareste doar propriul lui interes.

Anca Alexandrescu: Atunci cum se explica relatia lui cu dl Voiculescu?

Omul din anturajul lui Piedone: E complicata pentru ca Voiculescu a avut foarte multa incredere in Piedone. Iar Piedone incepand cu decembrie 2019 a incercat sa-i forteze mana inca de atunci pentru candidatura la Primaria Capitalei. Chiar si a dorit de atunci si a incercat sa-i forteze mana profesorului Voiculescu. Motiv pentru care toate organizatiile fidele lui Voiculescu in partid erau vitregite de tot ce inseamna prezenta lui Piedone, de sprijinul lui ca imagine. Piedone la nivelul opiniei publice a avut o imagine. Falsa, construita din greu, dar o are. Tot ce era impotriva lui era discreditat. Putem vorbi de organizatiile de la Argeș, de la Deva..

Anca Alexandrescu: De unde au atata avere?

Omul din anturajul lui Piedone: N-as putea sa va spun. Dar muritori de foame nu sunt. Iar toata averea e clar ca i se datoreaza lui Piedone senior. Vadut in 2019 era un simplu sofer de caravana.

Anca Alexandrescu: Am fotografii cu Vlad Piedone si mai multi prieteni rapusi pe o canapea. Nu stiu daca de bautura sau alte substante.

Omul din anturajul lui Piedone: Sa va uitati si pe masa, sunt anumite lucruri ascunse cu servetele…

Anca Alexandrescu: Am si filmari cu anturajul lui Vladut Piedone, în chiloti, in carciuma. Vine ambulanta cu echipajul, cu personajul respectiv pe targa. Vlad piedone este acum deputat. Vrea sa fie primar la sect 5 iar tatal sau primarul Capitalei. Asta e imaginea reala a familiei Piedone? Pe mine m-au dat in judecata, m-au reclamat. Au pierdut si vor pierde in continuare. M-a acuzat ca i defaimez. Fotografiile confirma ce am spus. Spuneti mi despre clanurile interlope din anturajul lor.

Omul din anturajul lui Piedone: Clanurile lucreaza cu Piedone sau cu familia. Pana acum lucrau destul de discret. Nu s-au expus cum se expun de cateva saptamani. Discutau intre 4 ochi la restaurantele familiei Piedone, au conotatia asta masonica. Masonii au temple. Acolo se discutau afacerile. Nu am avut acces la acele intalniri dar stiu ca erau.

Anca Alexandrescu: Eu am fost acuzata si data in judecata de Vlad Piedone, Cristian Popescu Piedone, PPUSL ca ii defaimez. Ce am vazut eu in filmari, anturajul, clanurile interlope – asta e imaginaea familiei. Imi spuneati de clanurile interlope. Care sunt conexiunile? Imi spuneati ca n-au fost la vedere. Acum au aparut. De ce aceasta disperare?

Omul din anturajul lui Piedone: Probabil ca doresc sa castige cu ardoare alegerile. Mergand dupa modelul patentat de Piedone, in sensul ca ca a promis multe si promisiunile trebuie si sustinute cu fapte pentru diverse avantaje primite de la acele persoane, toate aceste actiuni ale lui ne duc cu gandul ca si in continuare daca ar castiga ar fi manevrat de acesti oameni. Sunt colegi ai mei care pot sa confirme traseul cutiilor cu bani care circulau prin sediul primariei sectorului 5.

Anca Alexandrescu: Cum adica cutii cu bani?

Omul din anturajul lui Piedone: Pai soseau cutii cu bani.

Anca Alexandrescu: De unde?

Omul din anturajul lui Piedone: De la persoane discrete. N-as putea sa va spun

Anca Alexandrescu: Adica veneau bani in cutie in primarie si se stia?

Omul din anturajul lui Piedone: Da, si se duceau in birou la Piedone.

Anca Alexandrescu: Unii erau cu sacosele, ei sunt cu cutia

Omul din anturajul lui Piedone: Da, cred ca sunt ecologisti, de aia foloseau cutiile. Plasticul polueaza.

Anca Alexandrescu: Ce mai puteti spune din anturajul lor, din viata de zi cu zi? Public afiseaza o imagine de justitiar. Am facut serial intreg despre oamenii pe care i-a plasat in diverse pozitii, in primarie si in instititutii din subordinea primariei. E o famiglie.

Omul din anturajul lui Piedone: Piedone are o mica problema. Nu are suficienta imaginatie sa dezvolte organigrama primariei cati oameni ar dori sa-si puna in posturile cheie

Anca Alexandrescu: A si spus de altfel ca daca ar fi avut mai multi copii i-ar fi pus sa candideze la fiecare primarie din Bucuresti

Omul din anturajul lui Piedone: De aici rezulta caracterul mizerabil al acestui om. O spun cu tarie: caracterul lui este mizerabil. Iar referitor la ce m-ati intrebat la inceputul emisiunii despre eruditia lui, va spun ceva cunoscut doar de apropiati – toate cuvintele care ies din gura lui- subiectul fuge de predicat ca dracul de tamaie. El nu are nicidecum pregatirea pe care o afiseaza, nu stie sa lege 2 vorbe. Iar ce apare pe Facebook, pe Instagram, mesaje, punct de vedere…

Anca Alexandrescu: Se lauda cu relatii cu serviciile secrete?

Omul din anturajul lui Piedone: Da. sigur ca da. Chiar sugera anumite lucruri, mai ales cand vorbea cu diversi prieteni. Ca are un cuvant de spus si ca ar putea sa influenteze anumite hotarari.

Anca Alexandrescu: A spus si nume? Coldea, Maior, Hellvig?

Omul din anturajul lui Piedone: Nu as putea sa afirm cu tarie ca a spus nume.

Anca Alexandrescu: Dar lasa sa se inteleaga ca are spatele asigurat de servicii?

Omul din anturajul lui Piedone: Exact. ca are un spate asigurat. Exista o discutie, eram la Cluj in delegatie, a vorbit cu Ludovic Orban si ii sugera ca a aflat ca are probleme. In 2019 îi spunea ca a auzit ca are niste probleme si ca ar trebui sa se intalneasca.

Anca Alexandrescu: Ei doi ca sa isi rezolve problemele? Piedone putea sa i rezolve problemele lui Orban?

Omul din anturajul lui Piedone: Asa a afirmat Piedone la telefon. Orban a avut o atitudine rezervata. Convorbirea era pe speaker. Au auzit multi oameni

Anca Alexandrescu: Orban a fost angajat la Traila care s-a dovedit ca e omul lui Coldea si Dumbrava. Apropo de condamnare si iesirea din penitenciar. Se astepta sa fie condamnat, care a fost atitudinea sa in dosarul colectiv. El a mai avut condamnare cu suspendare pentru favorizarea copiilor sai. Discuta despre dosar?

Omul din anturajul lui Piedone: Era tacut, lucra la subiect. Incearca sa scape.

Anca Alexandrescu: Se temea ca merge la puscarie?

Omul din anturajul lui Piedone: Da si lua in calcul ideea de a fugi. S-a gandit serios sa fuga.

Anca Alexandrescu: Unde voia sa fuga?

Omul din anturajul lui Piedone: In Europa, intr o tara…

Anca Alexandrescu: Italia?

Omul din anturajul lui Piedone: Poate fi si aia o tara. A lua-o in calcul pentru ca a jucat la 2 capete, a inccercat sa si dea informatii foarte multe despre anturajul si relatiile dumnealui catre serviciile secrete. Dar nu s-a bazat intru totul pe ele. A luat in calcul si fuga.

Anca Alexandrescu: Mai sunt si altii care n-au patit nimic. Mai e ceva ce vreti sa adaugati?

Omul din anturajul lui Piedone: As dori o concluzie. Si nu e o concluzie lacrimogena. E un sfat pentru bucuresteni. Sa nu faca greseala de a-l alege. Nu au idee ce monstru aleg. Din punct de vedere al caracterului e un monstru. Ar amaneta sectorul. Deja e amanetat. Mai are 5 sectoare in care incearca sa….

Anca Alexandrescu: Sunt obligata sa va intreb. Aveti vreo alta miza? Sustineti pe cineva?

Omul din anturajul lui Piedone: Nicio miza. Daca aveam, veneam de la inceputul campaniei. Am venit spre final cand am vazut ca se ridica valul de minciuna. Daca as fi aparut, dvs ati spus la inceput ca are o imagine buna de om educat, de un bun crestin. Nu este un bun crestin. El pacalea oamenii ca e la biserica sa se roage, dar era beat mort. In sfanta zi de Paste era beat mort si spunea ca nu poate sa vorbească pentru ca e la biserica si se roaga. Asta e caracterul. Iar vlad e o marioneta tot a seniorului. Credeti ca Vladut daca castiga va conduce ceva din primaria aia? Singurul lucru condus a fost masina cand era soferul tatalui lui. Atat. Tot piedone vrea sa conduca primaria. Probabil pentru promisiuni. N-am nicio miza. Sa va ganditi bine ce votati, un mincinos, alcoolic? betivan?

Anca Alexandrescu: Sunt acuzatii grave

Omul din anturajul lui Piedone: Da. Cand o sa cereti filmari cu petreceri, o sa primiti din multe locuri. Oamenii incep sa vorbeasca.

Anca Alexandrescu: Am primit si o sa le difuzez odata cu acest interviu.

Omul din anturajul lui Piedone: Asta e rugamintea. Oamenii sa gandeasca bine ce vor face duminica. In rest n-am nicio miza.

Anca Alexandrescu: Va multumesc ca ati ales sa faceti publice informatiile. Demersul e fara angajament politic. Pur si simplu pentru ca ati vazut cu ochii duneavoastra si ati vrut sa descrieti cine sunt aceste personaje.

Omul din anturajul lui Piedone: Imi pare rau ca n-am reusit decat aproximativ 15% sa va spun cam cat de gaunosi sunt ei ca oameni

Anca Alexandrescu: Va multumesc foarte mult.

Omul din anturajul lui Piedone: Cu mare placere, sarutmana.