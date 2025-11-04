Un număr de 64 de cazuri de rujeolă au fost înregistrate în luna octombrie, în județele Bacău, Buzău, Cluj, Constanța, Galați, Hunedoara, Iași, Vaslui, Vrancea, a informat marți Institutul Național de Sănătate Publică (INSP).

‘În perioada 1.01.2023 – 31.10.2025, în România au fost notificate 35.697 de cazuri confirmate cu rujeolă, din care 30 de decese (5 în Municipiul București, 4 în județul Brașov, 3 în județul Giurgiu, câte 2 în județele Argeș, Iași, Suceava, Satu Mare și câte 1 în județele: Mureș, Sibiu, Buzău, Constanța, Alba, Ialomița, Vaslui, Bacău, Bihor și Botoșani)’, precizează sursa citată.

Potrivit INSP, în perioada 1 – 31 octombrie 2025, conform datelor extrase din Registrul Electronic Național de Vaccinări, au fost utilizate 19.672 de doze de vaccin ROR din stocul național.

