Inspectorul școlar general Vâlcea Mihaela Andreianu, alături de elevi, în noul an școlar. Domnia sa declară că încearcă să răspundă tuturor celor care vin cu solicitări în această perioadă, legate de învățământul vâlcean.

Inspectorul declară și faptul că se delimitează de practicile unor școli care solicită contribuții.

Am început noul an școlar 2020-2021. Am văzut în aceste prime zile de școală oameni agitați, aglomerație specifică începutului de an școlar, controverse legate de începerea școlii în aceste condiții, am primit multe sesizări de la părinți, elevi sau cadre didactice.

Încerc să răspund tuturor sesizărilor. Orice problemă venită din partea părinților este importantă și de aceea vă rog să îmi spuneți aici sau prin mesaj dacă sunt clase în care s-au solicitat bani părinților pentru diverse achiziții (primesc informații că sunt astfel de practici, dar nu am date concrete).

Mă delimitez clar de astfel de practici, interzise în sistemul de învățământ din România, dar utilizate uneori sub pretextul unor „contribuții” ale părinților.

Susțin accesul egal la educație al oricărui copil!- Mihaela Andreianu, Inspector Școlar General Vâlcea

Sursa: Realitatea de Valcea