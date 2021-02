Sunteți un nume de referință în tenisul vâlcean al tinerei generații. Cu cele mai bune rezultate obținute pentru Vâlcea. Cum ați ales tenisul?

Am avut sansa sa obtin un contract in urma rezultatelor bune la 14 ani in București, asta presupunea tot ce insemna pregatire la tenis imi era asigurata. Tot acolo le- am avut colege pe Irina Begu si pe Sorana Cirstea, iar mai tarziu sansa sa lucrez si sa cunosc un om care traieste pentru tenis fostul antrenor al Simonei Halep, domnul Daniel Dobre.

Ați fost tentat să vă mutați din România și să faceți tenis la alt nivel?

Jucand multe turnee in Spania, tara cu cea mai mare traditie in tenis, am ales sa fac pregatire acolo. M-am antrenat doi ani de zile urmand in anii urmatori turnee destul de dificile pentru ca se facea trecerea de la juniori la seniori. Au aparut si cateva accidentari din pacate care si-au spus cuvantul mai tarziu.

Am mai continuat o perioada pregatirea in Italia, Oman si Emirate unde am inceput sa si antrenez pentru a-mi sustine turneele. La un moment dat am avut oportunitatea sa lucrez cu un copil foarte capabil, talentat si sustinut sa urmeze o cariera in tenis si am ales sa ma dedic 100% in a face asta. Astfel m-am intors in Romania unde imi dedic tot timpul celor care vor sa cunoasca si sa simta cat mai multe din sportul alb.

Ce beneficii aduce sportul alb copiilor care îl practică?

Satisfactia este enorma in continuare cand sportivilor carora le sunt mentor li se contureaza un mod de viata atat de frumos.

Aveți un program special pentru pregătirea antrenamentelor?

Este important ca fiecare sportiv sa urmeze un program de pregatire specific, apoi trebuie înțeles ca om in primul rând, pentru a avea rezultatele dorite. Este benefic un echilibru legat de duritatea antrenamentelor, aici ma refer la sportivii de performanta. Trebuie sa existe o munca comuna in ceea ce numim pasiune, copii parinti antrenori pentru ca obiectivele sa fie atinse. Cand munca e pasiune, lucrurile devin mult mai placute.

Ce presupune participarea la un turneu? Din punct de vedere financiar?

Prin turnee pe langa faptul ca iti evaluezi jocul, satisfactia enorma pe care o traiesti atunci cand treci cu bine peste niste momente importante din joc este unica si merita multa munca zilnica depusa. Financiar, exista cheltuieli care pot fi susținute de familia sportivului, sponsori sau la unele turnee se asigura cazarea si masa.

În ce fel le poate forma personalitatea? Victor Hănescu declara că tenisul crește copii inteligenți, întărește mintea și dezvoltă simțul responsabilității. Cum este?

In mod clar pentru multi copii pe care i-am antrenat si ii antrenez tenisul a devenit un stil de viata. Unii au contiunat sa joace, sau au urmat cariere de antrenor, altii au obtinut burse scolare si de pregatire in America la facultati importante si sansa de a se antrena in continuare in medii de calitate.

Ce ne puteti spune despre performanțele obținute de elevii dumneavoastră?

Am avut sansa sa pregatesc sportivii Ghiorghita Stefania, Voinea David, Postea Calin, Iliescu Rares, Neagoie Patrick, Balan Luca, Popovici Cristian, Luta Bianca, Erika Paraschiv, Patularu Teodora, Rogojinoiu Lili, Otto Patricia pe terenuri cu zgura. Un rol important il au si preparatorii fizici Vali Besoiu, Cojocari Dumitru si fizioterapetul Mihaela Lita.

Am inceput anul 2021 cu rezultate foarte bune la baieti si fete unde au confirmat sportivii Iliescu Rares, Postea Calin, Voinea David si Ghiorghita Stefania, prezentă recent printre câștigătorii unui turneu national.

Există o urare specială în tenis? Un salut special? Care ar fi aceea, acela?

“ tenisul este un sport frumos, este un sport care s-a dezvoltat frumos in Romania in ultimii 10 ani, un sport in care pasiunea efortul si dedicarea asigura performanta si reusita oriunde in lume.”

Sursa: Realitatea de Valcea