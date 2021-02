În această săptămână teatrul Alexandru Davila a sărbătorit- o pe actrița Iulia Dumitru. Actriță a teatrului piteștean Iulia i- a avut profesori de teatru pe Sanda Manu, Adriana Piteșteanu, Adriana Popovici, Constantin Codrescu. În 2020 a devenit doctor în arta teatrală, absolventă UNATC, coordonatorii doctoratului său au fost actrița Olga Delia Mateescu și Cristian Pepino. A jucat până în prezent în zeci de spectacole de teatru și în filme, precum “Kira Kiralina” în regia lui Dan Pița sau “Coborâm la prima” în regia lui Tedy Necula. În 2015 a fost desemnată “Actrița anului 2015” la Premiile UCIN pentru rolul Kira și a obținut Premiul Special al Juriului în 2015 la Festivalul de Teatru de la Pitești.

Ce face actrița Iulia Dumitru la început de 2021?

Zâmbește și se bucură de fiecare clipă. 2021 a venit cu binecuvântarea de a putea repeta și a avea spectacole din nou. Așadar sunt recunoscătoare pentru acest lucru. Ne-am întors la repetiții, l-am sarbatorit pe Mihai Eminescu printr- un spectacol minunat, jucat cu emotie in prezenta spectatorilor ,fiind totodata prezent si in mediul online. Doamne- ajută să meargă totul bine și să treacă pandemia. O altă bucurie mare a acestui an sunt cursurile de actorie pentru copii pe care le conduc impreuna cu Bebe. Teatrum, Cotimanis Art Academy se numeste scoala noastra. Cursurile sunt la Fundația Ilfoveanu, in Pitesti, orasul meu natal. S-au înscris foarte mulți elevi noi în 2021 și abia aștept să lucrăm și să descoperim împreună magia teatrului!

Cum este publicul piteștean la revederea cu.. teatrul?

Publicul piteștean este dornic să se întoarcă în sala de spectacol. Multe reprezentații sold out, bucurie și aplauze. Este nevoie de teatru mai mult decât oricand după perioada asta nefericita. Teatrul ne salveaza si ne mangaie sufletul. Teatrul este o necesitate și când cei care conduc vor realiza acest lucru si o vor pune pe lista de prioritati vom trai intr-o lume mai bună.

Cum credeți că va fi teatrul în viitor? Credeți că se poate câştiga un public nou? Care nu va mai rezona cu vechile convenţii ale teatrului?

Teatrul se modernizează, isi cauta noi directii. Mă uit cu uimire la regizorul Botond Nagy care va avea premieră curând la Davila cu un spectacol extraordinar. Proiecții, lumini, inedit. Iar tinerii sunt atrași de toate lucrurile astea. Sta in puterea noastra sa-i apropiem pe tineri de teatru. Și noua, prin scoala noastra de teatru, se pare ca ne iese.

Transmiterea online poate fi numită și un act de generozitate? Referindu- ne, mai întâi, la cei care nu au teatru în oraşele lor, sau acces la spectacole…

Comparativ cu multe teatre din țară, noi , in teatrul Alexandru Davila, am avut o activitate foarte bogată și profesionistă pe online. De la DaFest, un întreg festival de teatru online până la povesti si colinde de Crăciun, momentele Zilele Eminescu, interviuri și alte momente realizate în pandemie la care au participat toți artistii teatrului. Am încercat să fim aproape de spectatori cât am putut de mult și am reușit. Am avut zeci de mii de oameni care ne-au urmărit din toate colțurile lumii. Da, teatrul online filmat profesionist și cinematic reprezintă și el un potențial viitor. Merge mână în mână cu teatrul Live dar se adresează celor care sunt departe. Cu un click poți fi alături de noi, ceea ce este una dintre minunile tehnologiei și ar fi păcat să nu fie fructificat și acest canal de comunicare.

În 2015 vi se oferea „Premiul pentru actorie, rol feminin.” Erați „actrița anului 2015”. Ce a însemnat această recunoaștere?

Bucurie, implinire, vise devenite realitate. Tot proiectul “Kira Kiralina” a însemnat enorm pentru mine. Îmi amintesc că directoarea de casting, Floriela Grapini, m-a chemat la audiție. Ea, regizorul Dan Pita si Vlad Paunescu, producatorul filmului au avut încredere în mine și mi-au dat șansa asta și le mulțumesc. A fost primul meu film în adevăratul sens al cuvântului, primul meu personaj principal. Prima oară când mergeam prin București și mă vedeam pe un afiș de cinema. A fost o onoare. Filmul se poate vedea pe Netflix!

Ce înseamnă filmul pentru dumneavoastră?

Devorez film non stop. Iubesc filmul. Atât să îl văd cât si sa îl și fac.

Când aveam 7 ani am fost la cinema și am văzut filmul “Becket” cu Richard Burton și Peter O’Toole. Când s-a terminat filmul, afară era deja întuneric. Am fost atât de impresionată de ceea ce văzusem încât cu lacrimi în ochi m-am uitat spre cerul plin de stele și mi-am zis “Doamne, te rog, fă ca eu să ajung actriță.”

Și așa mi-a ajutat. Și îi mulțumesc.

Cum rezonează un actor cu România acestor momente?

Nu prea am cu ce să rezonez. Este o imensă bătaie de joc ceea ce se întâmplă în România în secunda asta cu sectorul cultural. Dar faptul că cei ce ne conduc nu dau doi bani pe cultură se oglindește și în nivelul țării noastre. România este numărul unu in Europa la analfabetism disfuncțional. Ce să mai vorbim și de cultură? Trebuie să ne trezim! Cultura este ca acel copil genial în care trebuie să investești pregătire ca să dea roade pe viitor. Roade ce nu se cuantifică financiar ci emoțional prin nivelul de cultură al cetățenilor, prin armonie și educație.

Care sunt spectacolele în care publicul vă poate vedea, în această perioadă?

In curand, pe scena teatrului pitestean voi avea doua premiere :“8 femei”, spectacol regizat de Constantin Cotimanis pe 6,7,8 martie si ” Intre balcoane”, in regia lui Daniel Bucur, ce va avea premiera in aprilie.

De asemenea ma pot vedea in „Old love”, spectacolul meu de suflet ce il joc de trei ani cu aceeasi bucurie ca la premiera, alaturi de Bebe Cotimanis, Paula Chirila si Adrian Paduraru. “Cafeaua domnului ministru”, regia Daniel Bucur,”Fania Fenelon”, „Experimentul P”, ultimele doua regizate de Alexander Hausvater.

Pregătim si un turneu în Germania. Așadar stați aproape!

Un mesaj pentru publicul din sala de spectacol și cel din fața ecranului?

Dragilor, voi aveți nevoie de noi și noi avem nevoie de voi. Stați aproape de toți artiștii din jurul vostru și urmăriți-le activitatea. Arta este aproape de colaps și doar prin voi, noi putem exista. Mergeți la teatru, cumpărați bilete online, mergeți la filme românești și nu numai! Mergeți la o expoziție a unui pictor, cumpărați o carte publicată de un scriitor român, mergeți la un concert al filarmonicii! Stați aproape de artă. Vă va vindeca sufletul! Va doresc sa aveti teste negative si ganduri pozitive!

Sursa: Realitatea de Arges