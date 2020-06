Festivalul de Folclor Păstoresc „Învârtita Dorului”, ediția numărul 52, care urma să aibe loc în Vaideeni, în aceste zile, este prezentată, în episoade „remember”, online.

În acest an, evenimentul se desfășoară online, în perioada 24- 28 iunie.

De peste 50 de ani, în preajma Sânzâienelor, vaideenii se întorc acasă. Tradiția este păstrată cu sfințenie din generație în generație, iar an de an așteptăm cu toții Învârtita Dorului, prijlej de mare sărbătoare, atunci când fiii satului se întorc acasă, când frații de pretutindeni își dau mâna și se prind în horă.

Chiar dacă situația actuală, generată de pandemia Covid-19, nu perminte organizarea unor evenimente cu public numeros, la Vaideeni tradiția merge întodeauna mai departe.

Drept urmare, am decis ca Festivalul de Folclor Păstoresc „Învârtita Dorului” ediția a 52-a să aibă loc, dar diferit față de cum am fost obișnuiți.

În acest an, evenimentul se va desfășura online, în perioada 24- 28 iunie 2020, timp în care vă invităm să creăm o comunitate, să rememorăm împreună edițiile anterioare, să distribuim fotografii din anii trecuți, să urmărim momentele artistice ale ansamblurilor și ale interpreților care și-au dorit să fie alături de noi si de această dată.

Organizatori: Primăria și Consiliul Local Vaideeni, Asociația Culturală Moștenitorii, Ansamblul Folcloric Miorița, Biblioteca Locală Vaideeni și Centrul Local de Informare Turistică Vaideeni

Sursa: Realitatea de Valcea