Inspectoratul Școlar Vâlcea transmite astăzi un mesaj elevilor vâlceni.

Au vrut vacanţă şi au avut mai multe zile libere decât şi-ar fi dorit. Şi-au dorit să termine mai repede școala, astăzi și-ar dori să dea timpul înapoi.

Sunt ei, „elevii cu masca pe faţă”, sau „generaţia COVID”, aşa cum au fost alintați de dascălii lor. Fiecare sonerie cu care începeau orele interminabile, acum par tot mai scurte… Fiecare neînţelegere pare acum atât de neînsemnatǎ! Și ei, și profesorii lor și-ar dori să oprească timpul în loc. Dar nu se poate!

Fiecare sfârșit e un nou început! Fiecare sfârșit de an aduce deopotrivă bucurie și tristețe în sufletele elevilor și cadrelor didactice, obișnuiți să vină zilnic la școlă. Realitatea a fost alta anul acesta!

Dragi copii! Știm că ați sperat să fie cel mai frumos an, un an așteptat cu nerăbdare dar, când oportunitățile voastre s-au oprit brusc, v-ați întristat! A apărut un paradox evident. Cândva, cu toții ați fi spus: ”mi-ar plăcea o vacanță de 6 luni”. Realitatea a arătat că n-a fost așa: cu toții am fi vrut să mergem la școală. După cursurile online, ați avut două săptămâni de pregătire.

Azi e ultima zi de școală, zi care a lăsat un mare gol în sufletul tuturor: al copiilor, al cadrelor didactice, dar și al părinților. Ne-am fi dorit să petrecem împreună aceste luni și acest final de an școlar, perioadă în care s-ar fi adunat alte amintiri. Acum, în noianul acestor amintiri, este un mic gol. Am fost nevoiţi să ne adaptăm, din mers, la cursurile online.

Dragi copii, vă felicităm și vă mulțumim! Vă felicităm și vă mulțumim, dragi colegi! Vă felicităm și vă mulțumim, stimați părinți! Împreună am parcurs cu bine această perioadă și vom trece cu bine și peste examenele care ne așteaptă!

Vă urăm o vacanță cât mai plăcută tuturor!