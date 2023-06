Kim Cattrall va interpreta din nou rolul Samanthei Jones în sezonul 2 din „And Just Like That”, continuarea serialului „Sex and the City”. Actrița va avea o scurtă apariție.

Pentru o singură seară, universul „Sex and the City” va fi din nou întreg. Variety a anunțat că Kim Cattrall va relua rolul iconic de Samantha Jones în finalul sezonului 2 din „And Just Like That”, continuarea serialului „Sex and the City”.

Dar ea va apărea doar într-o singură scenă. Potrivit unor surse, Kim Cattrall și-a filmat dialogul pe 22 martie la New York, fără să se vadă sau să vorbească cu vedetele serialului, inclusiv Sarah Jessica Parker, sau cu managerul serialului „And Just Like That”, Michael Patrick King.

În scenă, Samantha, care în serial s-a mutat la Londra, va avea o conversație telefonică cu Carrie Bradshaw, personajul interpretat de Sarah Jessica Parker. Faimoasa creatoare de costume din „Sex and the City”, Patricia Field, care nu a lucrat la „And Just Like That”, a îmbrăcat-o pe Samantha pentru scena ei.

Apariția lui Kim Cattrall ca Samantha nu va fi o continuare a personajului deocamdată.

