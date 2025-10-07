Realizatorul emisiunii „100%” dă de pământ cu liberalii care ascultă cu obediență de directivele venite de la șeful suprem, Ilie „de la Sculărie” Bolojan pentru care termenul de „coloană vertebrală” pare să fie necunoscut.

„Bă, voi îl știți pe avocatul ăla, Daniel Fenechiu, de la PNL, care acum e senator și liderul grupului PNL din Senat. Bă, deci ăla a dat astăzi o declarație conform căreia grupul PNL nu este de acord să se reducă sau să dispară CASS-ul de la mamele cu copii, de la clerici și de la veteranii de război? Zic bravo, mă, dar de ce nu sunteți de acord? Păi așa ne-a zis Bolojan în ședință că nu sunt bani și că de aici vine salvarea României, mă, de la cinci sute de veterani de război care încă mai trăiesc, de la mamele cu copii și de la clericii din România. Bă, dar de la voi din buzunar, băi, îmbuibaților! N-ar putea reveni, mă, România pe calea cea bună? Da? Că stați și vă mormăiți pe acolo prin parlament pe mii de euro. Ia, bă, să mă ia și de la voi, mă.

Bă, așa sinucidere politică, jur, n-am văzut de mult. Dar știi cum e? Când ești pupi*****t, n-ai cum să fi altceva”, spune Laurențiu Botin.

