Legea privind pensiile magistraților pentru care guvernul și-a angajat răspunderea va trece miercuri prin filtrul CCR.

Dacă proiectul va fi declarat neconstituțional, atunci va fi greu pentru actualul executiv să-şi continue activitatea, susține președintele USR Dominic Fritz, citat de Radio România Actualități. În opinia sa, o astfel de decizie ar însemna că există o îndoială cu privire la baza constituțională a deciziilor pe care le ia guvernul.

Dacă acești judecători, care au primit recent încrederea colegilor, acum consideră că ceea ce face acest guvern nu este constituțional într-adevăr cred că este foarte greu de continuat, dacă există o îndoială așa de mare despre baza constituțială pe care acest guvern ia decizii.

Pe 24 septembrie, pe lângă legea privind pensiile speciale, CCR va dezbate şi sesizările pe celelalte acte normative din pachetul 2 de măsuri fiscale de reducere a deficitului bugetar.