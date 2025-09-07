Mesaj de ultimă oră de la Țebea din partea liderului AUR, George Simion, și a patrioților care s-au adunat să îl comemoreze pe marele revoluționar Avram Iancu. ”Călin Georgescu, vocea adevărului și a deminității românești!”, au transmis suveraniștii.

Mobilizare impresionantă a românilor care s-au adunat la Țebea să comemoreze 153 ani de la moartea marelui revoluționar Avram Iancu.

Reprezentanții partidului AUR, dar și simpatizanții mișcării suveraniste, au ținut să îi transmită un mesaj de solidaritate candidatului interzis la alegerile prezidențiale din 2024.

În cadrul manifestărilor dedicate ”Cărișorului Munților”, patrioții au afișat un banner mare pe care au scris:”Călin Georgescu, vocea adevărului și a deminității românești!”