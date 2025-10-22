Marius Lulea dă de pământ cu actuala conducere după ce guvernul a promis că va reconstrui blocul distrus, dar ATENȚIE! Oamenii vor fi nevoiți să plătească chirie către stat tot restul vieții!

Liderul AUR a declarat că bugetul României poate acoperi costurile reconstrucției în totalitate. Mai mult, Lulea susține că locatarii plătesc lunar taxe și impozite, motiv pentru care statul este obligat să-i ajute în mod gratuit în astfel de situații.

„Astfel de evenimente catastrofale nu se produc cu regularitate. Spre exemplu, pentru un astfel de bloc, reconstrucția ar costa probabil undeva la 4-5 milioane de euro, ori această sumă este una derizorie dacă ar fi să luăm în considerare faptul că bugetul de stat este unul colosal de peste 120 de miliarde de euro. Schimbați legea, nu dați legea în acest fel! Puneți la dispoziția locuitorilor clădirilor afectate de diverse catastrofe în mod gratuit sumele necesare pentru reconstrucție. Nu vă lăsați duși de nas de politicieni care încearcă să folosească vrajba pentru a ne ține dezbinați. Politicienii trebuie să ofere locuințele în mod gratuit. Nu dau de la ei, dau de la noi, poporul român! Cu toții, inclusiv acei proprietari, plătesc în fiecare lună taxe și impozite.”, a declarat Marius Lulea.

”Blocul a explodat și Statul Român se pregătește să lovească încă o dată în propriii cetățeni. Potrivit unui proiect de lege, locuitorii blocului care a explodat vor fi obligați să stea în chirie sau, mai grav, să-și plătească din nou locuințele. Este o nedreptate strigătoare la cer. În loc să ofere sprijin real și solidaritate, statul se spală pe mâini. Nu oferă siguranță, nu oferă protecție, nu oferă speranță. Cetățenii aceia, oameni care și-au pierdut totul , nu trebuie să mai fie împovărați cu datorii. Ei și noi plătim taxe și impozite lună de lună. Din acei bani ar trebui reconstruit blocul, iar proprietatea redobândită gratuit de către oameni. Asta ar însemna normalitate și solidaritate. Opriți legea! Modificați-o! Dați românilor locuințele înapoi, fără ca ei să mai plătească nimic. ”