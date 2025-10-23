Peste 10.500 de vâlceni au rămas fără asigurare medicală, după modificările aduse de Legea nr. 141/2025, intrată în vigoare la 1 septembrie. Noile prevederi au eliminat calitatea de coasigurat fără plata contribuţiei pentru mai multe categorii de persoane, iar efectele se resimt deja în judeţ.

Potrivit datelor Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Vâlcea, aproape 88% dintre foştii coasiguraţi – respectiv majoritatea celor 12.026 înregistraţi în luna august – nu mai figurează în sistemul de asigurări.

„Doar aproximativ 1.500 de persoane au revenit în sistem: 1.015 au plătit contribuţia prin ANAF, 270 beneficiază de programe naţionale, iar 215 sunt persoane cu handicap. Procentul este mic, dar se încadrează în media naţională”, a explicat directorul CAS Vâlcea, Alin Voiculeţ.

Persoanele rămase fără asigurare pot primi doar pachetul minimal de servicii la medicul de familie sau pot fi tratate în regim de urgenţă.

În ciuda numărului mare de vâlceni neasiguraţi, Spitalul Judeţean Vâlcea nu a raportat o creştere a prezentărilor la Unitatea de Primiri Urgenţe – dimpotrivă, numărul pacienţilor a fost mai mic cu aproximativ 800 faţă de luna august.