Coaliţia de guvernare face astăzi ultimele calcule privind repartizarea banilor statului în bugetul pe anul acesta, sub constrîngerea unui deficit de cel mult 7 la sută din PIB.

După o ultimă întîlnire, pe această temă a liderilor PSD, PNL şi UDMR, proiectul de buget ar urma să ajungă vineri la Guvern pentru adoptare. Cei mai mulţi bani vor fi alocaţi pentru plata pensiilor, dar şi pentru continuare investiţiilor, în timp ce vor fi reduse, la toate ministerele şi instituţiile, cheltuileile pentru bunuri, salarii şi servicii, potrivit ministrului de Finanţe, care a prezentat ieri primele cifre oficiale. România va avea un buget cumpătat, prin care punem statul la dietă, a transmis Tanczos Barna.

„Am prezentat proiectul de buget in coaliţie şi am avut primele discuţii cu partenerii de guvernare. Am agreat că statul trebuie să reducă, în primul rând propriile cheltuieli. Astfel, bugetul Administraţiei Prezidenţiale scade cu 10%, bugetul Senatului cu 5% şi bugetul Camerei Deputaţilor cu 9%. În schimb, investim în viitor, în îmbunătăţirea infrastructurii şi a serviciilor publice. Bugetul pentru educaţie creşte cu 10%, Ministerul Transporturilor va avea cu 20% mai mulţi bani, Ministerul Sănătăţii va avea un buget mai mare cu 50% faţă de 2024, şi Ministerul Mediului o creştere de 51%”, a precizat șeful Finanțelor într-un mesaj pe Facebook.

„Vor beneficia de fonduri proiectele de construcţie a spitalelor regionale de urgenţă Craiova, Iaşi şi Cluj, şi vom avea investiţii semnificative în sisteme de apă şi canalizare, cât şi în centrele de colectare selectivă a deşeurilor. Bugetul va susţine Programul Naţional de Reducere a Abandonului Şcolar şi digitalizarea universităţilor, dar şi construcţia de campusuri pentru învăţământul dual. Aşa cum am promis, România va avea un buget cumpătat, prin care punem statul la dietă, care va asigura plata salariilor şi pensiilor, investiţii masive în economie şi fonduri consistente pentru dezvoltarea localităţilor”, a adăugat Tanczos Barna.