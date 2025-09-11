Programul „Rabla” pentru anul în curs ar putea fi lansat la începutul săptămânii viitoare, a anunţat, joi, 11 septembrie, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care a explicat ce modificări va avea noua ediție față de cele anterioare.

„A trecut în şedinţa de Guvern hotărârea care stabileşte ca proiect principal partea de Program ‘Rabla’ – persoane fizice. Practic, de mâine poate să fie adoptat ordinul necesar pentru ghid. Imediat ce este publicat în Monitorul Oficial, putem lansa Programul ‘ Rabla’. Deci, cel târziu, săptămâna viitoare, la început, luni, marţi, va fi lansat Programul ‘Rabla’.

Ne bucurăm şi vrem să mulţumim pe această cale tuturor ministerelor care au dat avize – Ministerul Muncii, Ministerul Finanţelor – pentru că am reuşit să adoptăm în această săptămână, astăzi, ceea ce înseamnă că programul va fi lansat până la finalul lunii”, a spus Ministrul Mediului, joi, după şedinţa de Guvern.

Schimbările noii ediții a Programului „Rabla”

De asemenea, Diana Buzoianu a explicat care sunt schimbările aduse programului „Rabla” pentru anul în curs. Potrivit ministrului, voucherul pentru mașinile electrice se modifică de la 37.000 de lei la 18.500 de lei.

„Pentru persoane este foarte important de ştiut că vor avea exact aceeaşi platformă, deci exact acelaşi proces pentru care erau, deja, pregătiţi, rămâne la fel. Tehnic, platforma este identică,

Voucherele rămân aceleaşi pentru maşinile cu motor termic, pentru hibrid, plug-in hibrid, pentru maşinile electrice, însă, ştiţi deja, se modifică voucherul de la 37.000 de lei la 18.500 de lei”, a declarat Diana Buzoianu, potrivit Agerpres.

Ministrul Mediului a precizat că fondurile alocate pentru Programul „Rabla” 2025 se ridică la 200 de milioane de lei și a explicat că o suplimentare nu este posibilă pentru acest an, dar pe viitor se au în vedere alte variante.

„Anul acesta nu, dar pentru anul viitor suntem deja în discuţii cu Ministerul Fondurilor Europene pentru a muta Programul ‘Rabla’ pe programul social pentru climă, Fondul social pentru climă şi, astfel, să asigurăm o predictibilitate mai mare, inclusiv pentru acest program, pentru că el se va baza pe fonduri europene în această viziune.

Deci, asta va însemna că nu va mai depinde inclusiv de crizele economice care ar putea să apară la nivel naţional’, a mai declarat ministrul Mediului.