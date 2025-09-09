Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Florin Manole, a spus, marți, 9 septembrie, că vârsta de pensionare nu trebuie să crească decât în cazul magistraților, din punctul său de vedere.

„Cred că vârsta de pensionare nu trebuie să crească. Trebuie să crească vârsta de pensionare la magistraţi şi avem proiect în legătură cu această temă. E legitim, e corect, e normal să mergem cu vârsta de pensionare la această categorie până la limita vârstei de pensionare general valabilă.

Însă, în afară de aceste categorii, pensiile ocupaţionale şi vârsta de pensionare la ele, nu cred că este cazul unei discuţii, cel puţin în această perioadă”, a spus ministrul Muncii, la „Apel matinal” de la Radio România Actualități.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a spus că Executivul nu are deocamdată în vedere creșterea vârstei de pensionare.

Declarațiile premierului Ilie Bolojan despre creșterea vârstei de pensionare

Aceste precizări au fost făcute în contextul în care premierul Ilie Bolojan a vorbit, la TVR Info, despre creşterea vârstei de pensionare, astfel încât populaţia cu vârste între 50 şi 65 de ani care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este în prezent.

„Din punctul meu de vedere, suntem în situaţia în care avem nevoie de mai mulţi oameni în piaţa muncii, în piaţa reală a muncii.

Şi pentru asta, că ne place, că nu ne place, trebuie să creştem vârsta de pensionare, în aşa fel încât, în intervalul 50 – 65 de ani, populaţia care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi, pentru că nu are cine să o înlocuiască”, a spus Ilie Bolojan, la TVR Info, întrebat dacă în pachetul trei de reformă vor intra şi măsurile privind celelalte categorii care au pensii speciale, pe lângă cele ale magistraţilor.

Premierul a explicat că dacă nu va creşte vârsta de pensionare, în general, la toate categoriile, inclusiv în zona de pensii speciale, se va ajunge „într-o situaţie de nesustenabilitate a sistemului de pensii” peste cinci sau zece ani.

„Gândiţi-vă că generaţiile noastre, care sunt de 400.000 – 500.000 de oameni într-un an de zile, vor ieşi la pensie peste zece ani, iar în spate vin generaţii de 200.000 şi, practic, dacă nu creştem vârsta de pensionare, în general, la toate categoriile, inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situaţie de nesustenabilitate a sistemului de pensii peste cinci ani, peste zece ani.

Şi trebuie să spunem asta, nu putem amaneta viitorul generaţiilor care vin după noi, mutându-le nişte împrumuturi în viitor sau neluând nişte măsuri care să reaşeze lucrurile într-o structură normală”, a mai spus Ilie Bolojan.