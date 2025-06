Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă că, în prezent, sunt în construcție 14 spitale noi prin PNRR, subliniind că se bazează pe acestea.

‘Acum sunt în construcție 14 spitale (prin PNRR – n.r.), și avem 14 șantiere pentru spitale noi. Noi am semnat la Ministerul Sănătății 24, dar indicatorul comisiei europene era de 19. Practic am supracontractat pentru a putea respecta indicatorul în caz că anumite șantiere se blochează. Vom păstra în PNRR spitalele care se pot face și aici discutăm de cele 14 care astăzi au această posibilitate, iar diferența vor fi finalizate cu alte surse de finanțare. Păstrăm în PNRR 14 șantiere. Ne bazăm pe aceste 14 șantiere și de asemenea ne bazăm pe rezoluția Parlamentului European de prelungire a PNRR. Sigur, așteptăm Comisia Europeană să decidă acest lucru’, a afirmat ministrul Sănătății după vizita la șantierul centrului de arși de la Spitalul de Urgență pentru copii ‘Grigore Alexandrescu’.

El a amintit că în 2022, când a venit la Ministerul Sănătății ca secretar de stat, a găsit trei proiecte pentru centre de arși ‘blocate’, care însă au fost deblocate în perioada 2022-2023.

‘În 2022, când am venit la Ministerul Sănătății secretar de stat, am găsit trei proiecte pentru trei centre de arși complet blocate. În perioada 2022- 2023 am reușit să le deblocăm în sensul că s-au finalizat licitațiile și s-au semnat lucrările de construcție’, a explicat Rogobete.

Referindu-se la centrul de la Spitalul de Urgență pentru copii ‘Grigore Alexandrescu’, ministrul a spus că acesta este în întârziere de aproape un an în special din cauza blocajelor birocratice, însă a discutat cu antreprenorii și managerul unității medicale și a primit garanția că vor fi accelerate lucrările.

‘Acest proiect are o întârziere de aproape un an de zile din cauza în special a blocajelor birocratice pe care le-am întâmpinat aici. Accesul la locul de desfășurare a șantierului este destul de greoi, fiind în mijlocul Bucureștiului. Însă, în discuția pe care am avut-o acum cu antreprenorii, dar și cu managerul spitalului am solicitat și avem garanția că vom accelera lucrările în sensul în care în perioada imediat următoare se va prelungi programul de lucru până seara la ora 11:00 tocmai pentru a recupera aceste decalaje. Același lucru vom face în toate șantierele de spitale noi unde există întârzieri, tocmai pentru a recupera acest lucru‘, a susținut ministrul Sănătății.

