Moțiunile de cenzură împotriva pachetelor lui Ilie Bolojan vor fi prezentate, astăzi, în Parlament. Opoziția le-a depus ieri, însă, în urma unor conflicte și specularea unor chichițe de organizare, Puterea a stabilit ca votul să aibă loc abia duminică, a anunțat liderul AUR George Simion.

A venit, totuși, această depunere de moțiuni de cenzură cu o întârziere din cauza unor conflicte pe care Opoziția le-ar fi avut cu conducerea Legislativului.

Deși moțiunile vor fi prezentate astăzi în Parlament, votul va fi dat în weekend, cel mai probabil duminică.

Opoziția a luat decizia de a depune moțiuni de cenzură pentru doar 4 din cele 5 pachete care au fost deja adoptate de către Guvern.

Sunt șanse ca unele dintre aceste moțiuni de cenzură să treacă având în vedere tensiunile din Coaliție din ultima perioadă.