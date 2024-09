Miron Mitrea a comentat, in editia de duminica seara a emisiunii „Culisele Puterii” de la Realitatea PLUS, cel mai recent sondaj de opinie care răstoarnă toate calculele politice în lupta pentru Palatul Cotroceni. Potrivit sondajului, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale, Marcel Ciolacu ar fi votat de 25% dintre alegători, Nicolae Ciucă de 16%, urmat de independentul Mircea Geaonă, cu 14% dintre voturi, iar George Simion și Elena Lasconi s-ar afla la egalitate, cu un procent de 13%.

„Asta e momentul astazi. Saptamana care vine isi va lansa candidatura oficial Geoana, isi va lansa candidatura oficial Nicu Ciuca si probabil ca se va schimba un pic (ordinea candidatilor in preferintele romanilor – n.r.).

Lansarea de saptamana viitoare il va consolida pe locul doi, iar lansarea lui Mircea probabil ca il va consolida pe locul 3, la bataie cu Nicu Ciuca.

Cristoiu avea dreptate. Am spus ca au fost lansate pe piata rachete, rontaitori, cum spune el. Nu cred ca jocul este jucat.

Doamna Sososaca e singura care mai are de jucat. Pe aceste rezultate, care vor varia pana la alegegeri – sus – jos – raman cam acolo. E foarte probabil ca Marcel Ciolacu va intra in turul doi de pe primul loc. E premier, are un partid mare in spate, in campanie el face cam ce trebuie: s-a dus in Israel, a adus niste fabrici, a facut niste contracte pentru comert. Nu sta prost din pozitia de premier

Exista probabilitatea ca Nicu Ciuca sa intre si el in turul doi. E foarte problematica pozitia lui Geoana. E bine pentru ei ca Mircea are o campanie proasta. Depinde foarte mult ce face dna Sosoaca. Daca Sosoaca nu mai candideaza si bate palma cu Simion, Simion intra in turul doi. Daca adunam datele de acolo (din sondaj – n.r.), George Simion pierde pentru ca intra dna Sosoaca si cu Terhes. Terhes a fost asa, o siguranta, aruncat pe piata de cine a fost aruncat. Ramane totusi posibilitatea – e 0,1%, ea are un anumit tip de politica in care nu ma astept sa faca asta – deci nu ma astept sa faca asta, sa nu candideze la prezidentiale. Daca ea nu candideaza, George Simion intra in turul doi. Am inchis jocul. Nu-l mai bate nimeni. El are 13, 14 puncte, are un electorat puternic”, a aratat Miron Mitrea, la Realitatea PLUS.

Ion Cristoiu spune că Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă au un plan bine pus la punct pentru a intra amândoi în turul 2 la alegerile prezidențiale. Jurnalistul crede că ceilalți adversari politici mai puțin cunoscuți au apărut pentru a scădea din electoratul adversarilor grei al PSD și PNL. Cristoiu este de părere că colaborarea coaliției PSD-PNL va continua și după alegeri, iar cei doi lideri vor să conducă atât Cotroceniul, cât și Guvernul.

