Liderii coaliției de guvernare se vor reuni marți, de la ora 11.00, într-o ședință ce se anunță deosebit de tensionată. Întâlnirea are loc la Palatul Cotroceni, la invitația președintelui Nicușor Dan.

La ora 11.00 au fost convocați liderii Coaliției la Palatul Cotroceni, după valul de amenințări din ultima perioada privind ieșire PSD de la Guvernare, dar și legat de retragerea sprijinului pentru Ilie Bolojan și votul din Parlament la moțiunea AUR împotriva ministrului Mediului.

Nicușor Dan încearcă, se pare, să medieze situația. Ulterior va avea loc ședința Coaliției.