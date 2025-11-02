În deschiderea evenimentului a vorbit chiar președintele Nicușor Dan.

„Orașul ăsta are un uriaș deficit de infrastructură și, din păcate, am avut o tensiune politică în ultimii 20-30 de ani care a dus multe din resursele acestui oraș pe fel de fel de prostii, unele foarte lucioase, dar nu ne-a adus acolo unde acest oraș are nevoie, pe infrastructură.

(…) E absurd ca o capitală cu o contribuție așa importantă la PIB să nu reușească, din lipsă de bani, să unească Radet cu ELCEN; să nu avem metroul integrat în rețeaua de transport public al Bucureștiului.

De-aia e important ca ce au spus bucureștenii să fie transpus în realitate și, de la nivelul Primăriei Capitalei, dezvoltarea urbană, în esență, să pună locuitorul pe primul loc. (aplauze)

Mă bucur că ne revedem. Vreau să rămâneți convinși că, în calitate de locuitor al acestui oraș și cu niște atribuții pe care Constituția și sistemul legislativ mi le dau, mă interesează direcția în care orașul merge și vă mulțumesc pentru ce faceți, vă încurajez să faceți în continuare și veți avea în mine un partener”, a afirmat Nicușor Dan.

USR susține azi atât o conferință municipală a filialei București, cât și o ședință a Biroului Național, în care Cătălin Drulă va fi desemnat oficial candidatul partidului pentru Primăria București în alegerile din 7 decembrie.