Președintele României, Nicușor Dan, l-a primit miercuri la București pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită oficială în țara noastră. Discuțiile s-au concentrat pe situația de securitate din regiune, în contextul războiului din Ucraina, și pe măsurile prin care Alianța intenționează să întărească Flancul Estic.

„Am avut discuții ample cu Mark Rutte despre mediul de securitate, în special despre Flancul Estic și regiunea Mării Negre. Vom intensifica măsurile pentru a ne consolida postura de apărare și descurajare”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a menționat că inițiativa Eastern Sentry reprezintă un pas major pentru creșterea prezenței aliate în România și pentru consolidarea apărării aeriene, mai ales în fața amenințărilor cu drone.

„Apreciez hotărârea lui Mark Rutte de a aduce mai multe capabilități aliate în România atunci când va fi nevoie, prin intermediul Eastern Sentry”, a subliniat Nicușor Dan.

Discuțiile au vizat și protejarea infrastructurilor critice, dar și întărirea securității cibernetice.

Președintele României a reafirmat angajamentul ferm al țării noastre față de Alianța Nord-Atlantică: „România va continua să își aducă contribuția pentru securitatea transatlantică, așa cum am convenit la ultimul nostru Summit de la Haga. Apărarea colectivă rămâne în centrul Alianței noastre.”