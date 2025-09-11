Președintele Nicușor Dan a spus, joi, că România are încă multe instituții care nu funcționează, ceea ce o face să semene cu un stat eșuat. El a explicat că lipsa strategiilor fundamentale și slaba relație dintre stat și cetățean sunt probleme vizibile pentru toată lumea.

Întrebat la B1 dacă România poate fi considerată un stat eșuat, șeful statului a răspuns direct: „De 10 ani, da, aș zice”. El a adăugat că există și zone unde statul funcționează, dar corupția și birocrația rămân la ordinea zilei.

Totodată, Nicușor Dan a confirmat că România se află de un deceniu sub atac hibrid al Federației Ruse. Acesta a vorbit despre atacuri cibernetice, propagandă și încercări de influențare a societății, care s-au intensificat treptat.

În privința reacției statului român, președintele a spus că abia acum se fac pași clari în combaterea dezinformării. Cât despre scandalurile recente de corupție, cum este cel de la Elcen, Dan a precizat că nu vede o coordonare externă, ci mai degrabă fapte clasice de corupție cu influențe din mai multe zone.

Referitor la ideea că România ar fi „teren de joacă” pentru Rusia, șeful statului a subliniat că Moscova încearcă, la nivel european, să influențeze alegeri sau să alimenteze tensiunile sociale pentru a submina încrederea în democrație.

Întrebat dacă românii mai au aceeași încredere în democrație, Nicușor Dan a spus că, în opinia sa, aceasta a scăzut treptat în ultimii ani.

Sursa: Newsinn