Ministrul Finanțelor a anunțat, miercuri, 13 august, noi măsuri pentru reducerea deficitului bugetar. Oficialul a precizat că va fi aplicată o nouă modalitate de taxare a companiilor multinaționale, precum și a coletelor comandate de pe platformele extracomunitare.

Potrivit lui Alexandru Nazare, noile măsuri fiscale trebuie să fie adoptate, deoarece România trebuie să fie pregătită în orice moment pentru recesiune și să anticipeze acest lucru.

„Vom schimba paradigma în privința modului în care tratăm companiile multinaționale”, a declarat Alexandru Nazare, în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit ministrului, au fosst identificate multe urme în ANAF referitoare la supravegherea transferurilor de profituri artificiale ale multinaționalelor. „Nu am găsit nici măcar o evidență clară a sumelor transferate către afiliați”, a subliniat el.

Conform oficialului, evidențele ANAF includ patru categorii de cheltuieli ale multinaționalelor în relația cu persoanele afiliate: de administrare, de proprietate intelectuală, de dobânzi intra-grup, respectiv de consultanță.

Cum vor fi taxate multinaționalele

În acest context, Alexandru Nazare vrea să taxeze „exact zona prin care acele multinaționale își exportă profiturile”. A fost creată o nouă formulă de taxare, folosită și în Statele Unite ale Americii, pentru tot ce depășește 3% pe cele patru categorii de cheltuieli.

„Permitem niște cheltuieli deductibile la un nivel minimal de 3%. Tot ce depășește acest 3% este taxat cu 16%”, a precizat oficialul.

Acest impozit va fi construit pentru anul 2026, având ca bază anul 2024. Noua taxă pe afiliați va înlocui impozitul pe cifra de afaceri care funcționează în acest moment la companiile de peste 50 de milioane de euro.

Taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet de 150 de euro din zone extracomunitare

De asemenea, Aexandru Nazare a anunțat, în cadrul conferinței de presă, că Ministerul Finanţelor propune introducerea unei taxe de 25 de lei pentru fiecare colet de 150 de euro provenit din zone extracomunitare. Această măsură ar urma să aducă 1,3 miliarde de lei la bugetul de stat.

„O taxă pe fluxurile extracomunitare de colete. Ce se întâmplă în acest domeniu? La nivel european, fluxurile extracomunitare de colete, mă refer la coletele sub 150 de euro, au crescut de la un miliard la patru miliarde în ultimii patru ani. În România, aceste fluxuri au crescut de la câteva mii de colete pe zi, 3.000-4.000 de colete pe zi, la 225.000 de colete pe zi astăzi. Sunt foarte mulţi antreprenori români, vorbim de aproape 40.000 de antreprenori români care vând în online şi care au fost profund afectaţi de această creştere a coletelor din zone extracomunitare.

(…) Propunem o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet, de 150 de euro, iar această taxă va fi instituită printr-o conlucrare cu toate companiile de curierat care preiau aceste colete, astfel încât să prindem acolo şi coletele care vin direct din zone extracomunitare în România şi cele care vin prin alte hub-uri în România”, a explicat el.

Ministrul a subliniat că sunt multiple efecte negative ale acestei invazii de produse din zona extracomunitară, atât în ceea ce priveşte mediul, dar şi riscurile de contrafaceri.

„Sunt efecte de mediu, sunt efecte logistice, pentru că logistica de a muta atâtea colete la o creştere atât de mare este mult mai complicată. Vorbim şi de riscuri în privinţa contrafacerii şi a verificării acestor colete, pentru că posibilităţile de a verifica un număr atât de mare de colete sunt mult mai mici şi resursele statului în această privinţă sunt mici”, a spus ministrul.

Ministrul Finanțelor a adăugat că, odată instituită taxa, cei care vor să stabilească hub-uri logistice în România şi vor să distribuie din România nu vor mai trebui să plătească aceşti bani.

„Îi invităm pe această cale, dacă vor să facă business în România, să vină să-şi stabilească hub-uri logistice în România”, a transmis ministrul Finanţelor.