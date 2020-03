Noul inspector școlar general Vâlcea va fi, începând de luni, Mihaela Andreianu.

În prezent la conducerea Inspectoratului vâlcean se află Mirela Toma, numită joi, 26 martie, în funcția de inspector adjunct cu atributii de inspector general.

Mihaela Andreianu- Experienţa profesională:

Decembrie 2019 – prezent: Secretar de Stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și

Bărbați Guvernul României, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Administrația publică centrală

2004 – 2019: profesor de Economie si Educație antreprenorială Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea, Educaţie

2010- prezent: colaborator extern, expert în evaluare şi acreditare a calității în învățământul preuniversitar

ARACIP – Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar

2013-2014: economist, Biroul Achiziţii-contracte (part time)

Societatea Naţională a Sării, SALROM S.A., Sucursala Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea, Industria minieră

2012 – 2016, 2016 – decembrie 2019: consilier județean, secretar al Comisiei de urbanism (2012-2016), președinte al

Comisiei de educatie, cultura, culte, tineret şi sport (2016- decembrie 2019)

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA, Administraţie publică

2012-2016: Membru, Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă si drepturile

omului Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (A.T.O.P. ) Vâlcea, Administraţie publică

2015- decembrie 2019: Reprezentant AGA

S.C. CETPREST S.R.L., Industria minieră, activităţi de natura serviciilor suport pentru activitatea de minerit

Aprilie 2007-iunie 2007 si februarie 2008 – sept 2008: economist

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN – UNIUNEA JUDEȚEANĂ DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR (U.J.I.P.)

Iulie 2007 – februarie 2008: Consilier personal al Secretarului de Stat pentru Învățământul

Preuniversitar MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI, Educație

2003-2004 : profesor de Economie si Educație antreprenorială

GRUP ȘCOLAR „HENRI COANDĂ” RÂMNICU VÂLCEA, Educaţie

1997: Administrator

SC Skanycs SRL, Sectorul privat, comerț

1993-1996: Redactor TV

RADIOTELEVIZIUNEA „VÂLCEA 1”, Mass media

Educaţie şi formare:

Master in managementul afacerilor economice, Universitatea „C-tin Brâncoveanu” Pitești

Economist licenţiat al Academiei de Studii Economice Bucureşti

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic

Cursuri de formare în evaluarea calităţii în educaţie, înscris în Registrul Naţional al experţilor în evaluare şi acreditare

MECT – ARACIP

Cursuri de pregătire şi perfecţionare:

Certificat absolvire cursuri redactor-reporter Radio-Televiziune, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale

Certificat absolvire curs ” Orientare si consiliere”, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, CCD Vâlcea

Certificat absolvire curs ” Învăţarea centrată pe elev”,Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, CCD

Vâlcea Certificat de acordare a definitivării în învăţământ, Universitatea din Craiova, Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Certificat absolvire cursuri Şcoala de vară „Economics for leaders”, Poiana Braşov, Junior Achievement România &

Foundation for Teaching Economics

Atestat de formare continuă a personalului didactic – curs „Instruire în societatea cunoaşterii”, Ministerul Educaţiei,

Cercetării, Tineretului şi Sportului, CNFP

Certificat absolvire curs ”Managementul proiectelor de cooperare internaţională”,Ministerul Educaţiei,

Cercetării, Tineretului şi Sportului, CCD Vâlcea

Atestat de formare continuă a personalului didactic – curs „Inţiere IT şi utilizare AEL”, Ministerul Educaţiei, Cercetării,

şi Inovării, CNFP

Diplomă de participare- proiectul „Valenţe culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă”, Ministerul Educaţiei, Cercetării

şi Inovării, IŞJ Vâlcea şi Inspecţia Muncii

Certificat de acordare a gradului didactic II, Universitatea din Craiova, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului

şi Sportului

Atestat de formare continuă a personalului didactic – curs „Formare de specialişti în evaluarea INSAM”,

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Certificat absolvire curs „Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene”, Ministerul Muncii,

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

Diplomă – curs „Plan de afaceri”, organizat în cadrul proiectului POSDRU 2007-2013„Dezvoltarea antreprenoriatului

inter-regional sudic- DAIRS”, ANOFM Ialomiţa

Adeverinţă – program de formare continuă organizat în cadrul proiectului POSDRU 2007-2013 „Formarea continuă a profesorilor de matematică şi ştiinţe economice în societatea cunoaşterii”, Universitatea „Andrei Şaguna” Constanţa

Language training certificate, în cadrul proiectului Leonardo da Vinci Mobility LLP- LdV/PLM/2012/RO/221, St.

George School of English Language School UK

Adeverinţă – curs „Strategii de învăţare activă în educaţia formală şi informală”, Ministerul Educaţiei Naţionale, CCD

Vâlcea,IŞJ Vâlcea

Adeverinţă – curs „Management organizaţional şi de grup”, Ministerul Educaţiei Naţionale, CCD Vâlcea, IŞJ Vâlcea

Certificat de acordare a gradului didactic I cu lucrarea „Politica Uniunii Europene privind dezvoltarea regională în fața

noilor provocări ale extinderii în Centrul şi Estul Europei”, Universitatea din Craiova, Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Ştiinţifice Adeverinţă – curs „Educaţie antreprenorială”, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, CCD Vâlcea, IŞJ

Vâlcea Adeverinţă – curs „Managementul conflictelor din şcoală”, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, CCD Vâlcea,

IŞJ Vâlcea

Adeverinţă – autor a două capitole din Planul local de acţiune pentru învăţământul profesional şi tehnic, IŞJ

Vâlcea Certificat de absolvire – „Competențe antreprenoriale”, Universitatea din Craiova, MECS, MMFPSPV

Cursuri de leadership și comunicare: Personalitate și Motivație – primii pași spre Leadership, Project Management as

Strategic Capability, Fundația Konrad Adenauer

Proiecte, lucrări, conferinţe, sesiuni de comunicări, simpozioane

Certificat obţinut în cadrul proiectului “Conceptul modern în pedagogie”, ISJ Vâlcea

Diplomă de participare în cadrul proiectului “Învăţând despre migraţie şi relaţii interculturale”,