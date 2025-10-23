Câteva zeci de angajați ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vâlcea au protestat din nou joi în fața Consiliului Județean, cerând plata salariilor restante de luna trecută.

Protestatarii acuză lipsa de transparență a conducerii DGASPC și a Consiliului Județean și amenință cu greva generală dacă situația nu se rezolvă până la sfârșitul săptămânii.

„Suntem fără salarii și fără contribuții plătite. Ultima plată s-a făcut pe 11 august. Guvernul a alocat partea sa, dar Consiliul Județean trebuie să-și asume restul cheltuielilor. Nu mai putem trăi din promisiuni”, a declarat liderul sindical Nicolae Meianu.

Reprezentanții Cartel Alfa au criticat dur conducerea județului, acuzând-o că a ignorat avertismentele venite din vară. „Domnule președinte, ați lăsat 800 de oameni fără salariu. Aceasta este realitatea din Vâlcea”, a spus liderul sindical.

După o întâlnire fără rezultat la Consiliul Județean, protestatarii au organizat un marș prin oraș, oprindu-se la sediile partidelor de guvernare și la DGASPC, unde au cerut din nou răspunsuri concrete.