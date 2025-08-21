Institutul Naţional de Sănătate Publică a anunţat că, până la data de 21 august, au fost înregistrate opt cazuri de infecţie cu virusul West Nile în România. Dintre acestea, șapte au fost confirmate prin analize de laborator, iar unul este considerat caz probabil.

Raportul publicat de Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile arată că perioada de monitorizare a început pe 2 iunie 2025. De atunci și până acum, cele opt cazuri au fost raportate în mai multe județe și în Capitală.

Unul dintre pacienți face parte din categoria de vârstă 10-19 ani, două persoane au între 60 și 69 de ani, iar alte patru cazuri au fost depistate la persoane trecute de 80 de ani. Datele arată că boala a afectat cu precădere persoanele în vârstă.

Șapte dintre pacienți sunt bărbați, iar distribuția pe medii arată că șase locuiesc în orașe și doi în zone rurale. În total, trei cazuri au fost raportate în București și câte unul în județele Dolj, Galați, Prahova, Sălaj și Vrancea.

Specialiștii atrag atenția asupra măsurilor de prevenție. Printre acestea se numără purtarea hainelor cu mâneci lungi și pantaloni lungi, folosirea substanțelor repelente împotriva țânțarilor și montarea plaselor de protecție la ferestre.

De asemenea, autoritățile recomandă eliminarea apei stătute din gospodării, desecarea bălților și curățarea zonei de resturi menajere, pentru a reduce riscul înmulțirii țânțarilor care pot transmite virusul West Nile.

Sursa: Newsinn