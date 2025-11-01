Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a explicat într-un interviu pentru TVP World, citat de Kyiv Post, că retragerea celor aproximativ 700 de soldați americani din România face parte dintr-o revizuire strategică mai amplă a poziției Statelor Unite, nu din cauza unor tensiuni bilaterale.

„Decizia nu a vizat România și nu afectează capacitatea de descurajare a NATO pe flancul estic. A fost o măsură planificată în prealabil, iar noi o respectăm”, a precizat ministra.

Oana Țoiu a subliniat că parteneriatul strategic dintre România și SUA rămâne solid, colaborarea concentrându-se pe securitatea Mării Negre, investiții în energie și industria de apărare, în contextul viitorului Forum Industrial al NATO de la București.

În privința războiului din Ucraina, șefa diplomației române a reafirmat sprijinul deplin al României pentru sancțiunile împotriva Rusiei, menționând că autoritățile române „înăspresc controalele pentru a preveni orice tentativă de eludare”.

„Nu trebuie să fim naivi. Apărarea democrației înseamnă educație, transparență și reziliență”, a spus Oana Țoiu, încheind cu un apel la unitate între statele aliate: „România, Polonia și partenerii noștri trebuie să devină mai puternici împreună. Planurile lui Vladimir Putin vor eșua.”

