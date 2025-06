Orice discuție pe care o vom avea cu mediul de afaceri, când vom avea următorul guvern, trebuie să vizeze cum creștem PIB-ul României nu cum creștem nivelul de taxare ca să aducem mai multe taxe, a declarat, joi, Florin Spătaru, consilier de stat la Cancelaria prim-ministrului.

‘Vreau să discutăm despre extinderea capacităților de producție de la Pașcani pentru sistemul feroviar, pentru că România are nevoie de așa ceva. Nordul Moldovei are nevoi de industrie, are nevoie de aceste inițiative și cred că orice discuție pe care o vom face de acum încolo, când vom avea următorul Guvern, cu mediul de afaceri, trebuie să vizeze cum creștem PIB-ul României și aducem mai multe taxe și nu cum creștem nivelul de taxare ca să aducem mai multe taxe’, a spus Florin Spătaru, la ceremonia de lansare a trenului automotor Leon, primul tren fabricat integral în România după mai bine de opt decenii.

De asemenea, la eveniment a participat ambasadorul Japoniei în România, Takashi Katae, care a vorbit despre relația durabilă și reciproc avantajoasă dintre Japonia și România în industria feroviară.

Cu peste 30.000 de km de teste la activ, trenul automotor Leon este certificat CE și poate circula oriunde în Europa, susțin reprezentanții companiei.

‘Compus din trei vagoane, dispune de 145 de locuri – 11 VIP și 134 pentru clasa a II-a. Cu un design modern și confortabil, fotolii rabatabile și scaune ergonomice, Leon respectă toate standardele europene în materie de siguranță și calitate. Vagoanele sunt izolate fonic și dotate cu sistem de supraveghere video, senzori de incendiu, interfoane care permit comunicarea directă cu mecanicul în caz de urgență și sisteme audio-vizuale de informare’, a informat anterior compania, printr-un comunicat.

Călătorii vor avea la dispoziție spații speciale pentru așezarea bagajelor voluminoase și a bicicletelor, ferestre panoramice, măsuțe rabatabile și lumini de citit, prize de 230V și USB pentru alimentarea dispozitivelor.

În plus, Leon este echipat cu facilități pentru persoanele cu mobilitate redusă – rampe speciale de acces și alte spații dedicate cu precădere lor.

Cu o activitate de peste 25 de ani pe piața locală și europeană – având afaceri în Bulgaria, Ungaria, Croația, Republica Moldova, Germania, Serbia, Grecia, Slovenia și Macedonia – Grampet este cel mai mare grup feroviar și operator logistic privat din Europa Centrală și de Sud-Est. Operează 450 de locomotive, 20.000 de vagoane și transportă anual peste 15 milioane de tone de marfă. Deține cel mai mare operator de transport feroviar de marfă – Grup Feroviar Român, 4 fabrici în România și Ungaria, unde construiește, repară și modernizează vehicule feroviare și 5 terminale logistice, situate la granițele cu Ucraina și Republica Moldova, precum și în Nordul Bucureștiului.

Cu o tradiție de peste 155 de ani, Electroputere VFU Pașcani, membră a Grampet Group, este un pilon important al industriei trenurilor de călători și un loc de excelență în fabricarea, modernizarea și întreținerea de material rulant. De-a lungul timpului, Grupul a investit peste 30 de milioane de euro în fabrica de la Pașcani, cu scopul de a integra eficient noile tehnologii în activitatea sa și de a pregăti resursa umană de care dispune.

Ceremonia de lansare a trenului automotor Leon a avut loc la Salonul Regal din Gara de Nord.

AGERPRES