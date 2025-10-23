

Zeci de persoane au fost evacuate joi după-amiază din mai multe locuințe din stațiunea Băile Olănești, după ce o conductă de gaze subterană de pe strada Cheia s-a spart în timpul unor lucrări la rețeaua de canalizare, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vâlcea.

Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert pentru avertizarea locuitorilor, iar accesul în zonă a fost blocat complet.

„La fața locului intervin o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru intervenție rapidă, un echipaj CBRN și un echipaj SMURD din cadrul Gărzii de Intervenție Râmnicu Vâlcea. Zona a fost balizată pe o rază de 800 de metri, iar 35 de persoane au fost evacuate din locuințele apropiate”, au transmis reprezentanții ISU Vâlcea.

Echipele Distrigaz au întrerupt alimentarea cu gaze pe strada Cheia și lucrează în prezent pentru remedierea defecțiunii și reluarea în siguranță a furnizării.