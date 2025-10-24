Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a aterizat, vineri, la București.

Înaltul prelat va participa, în weekend, la sfințirea picturii Catedralei Naționale.

Vineri, Bartolomeu va fi întâmpinat de Patriarhul Daniel.

Aceasta va fi a 11-a vizită a Sanctității Sale Bartolomeu în România, prima având loc în 1993.

Vizita are loc și în contextul Anului Centenar al Patriarhiei Române (1925–2025).

Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale este programată duminică, de la ora 10 și 15 minute.

Luni, va fi săvârșită Liturghia pentru sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor la Altarul exterior al Catedralei Patriarhale, începând cu ora 9 și 30 de minute.