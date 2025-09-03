În 2024, datele Eurostat arată că 8,5% din populația Uniunii Europene nu își putea permite o masă care să conțină carne, pește sau un echivalent vegetarian o dată la două zile. Procentul este în scădere față de 2023, când ajungea la 9,5%.

Situația este mult mai gravă pentru persoanele expuse riscului de sărăcie. Aproape 20% dintre acestea nu aveau acces la o alimentație adecvată, comparativ cu doar 6,4% dintre cei care nu erau considerați la risc.

La nivel european, cele mai mari procente s-au înregistrat în Slovacia, cu 39,8%, urmată de Bulgaria, cu 37,7%, și Ungaria, cu 37,3%. La polul opus se află Cipru, cu doar 3,5%, dar și Irlanda și Portugalia, cu câte 5,1%.

În România, peste 16% dintre cetățeni nu își permit nici măcar o dată la două zile o masă care să includă carne, pește sau un echivalent vegetarian. Cifra plasează țara noastră printre statele europene cu probleme majore în asigurarea hranei de bază pentru populație.

Potrivit Eurostat, accesul la o masă adecvată face parte din indicatorii care măsoară deprivarea materială și socială severă. Acești indicatori sunt folosiți la nivel european pentru a evalua riscul de sărăcie și excluziune socială.

Raportul subliniază că obiectivul privind reducerea sărăciei și creșterea incluziunii sociale rămâne esențial în cadrul Planului de acțiune pentru pilonul european al drepturilor sociale.

