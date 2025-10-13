Analistul economic Petrișor Peiu, senator AUR, a dezvăluit strategia perdantă a guvernului Bolojan de a ieși din criză. Într-o analiză care scoate în evidență implicarea rapid a decalajelor sub guvernele din ultimi 6 ani, Peiu a prezentat și planul suveranilor de rederesare rapidă, evitând scenariul împovărării fiscale a românilor de rând și a micilor afaceri autohtone.

„Azi avem, după cum știm, o situație economică extrem de complicată, cu un deficit de 8,3% din PIB și o reducere dramatică a creșterii economice, ceea ce înseamnă o scădere foarte mare a economiei.

Ceea ce înseamnă că nu se pot folosi instrumentele obișnuite de stimulare a economiei.

Narativul principal al coaliției PSD–UDMR–PNL și, mai nou, USR a fost că este nevoie să facă împrumuturi pentru a face investiții cât mai mari, iar acestea vor produce creștere economică. În realitatea, nu s-a întâmplat așa,” a arătat Petrișor Peiu.

Împrumuturi masive pentru dezvoltare, narativul păgubos al guvernelor din ultimii ani

Peiu susține că planul de dezvoltare intensificat prin împrumuturi a dus la o adevărată frenezie. „Au împrumutat din stânga și din dreapta cu zece mâini. De la bănci, de la fonduri, de la persoane fizice, ba chiar și de la Comisia Europeană.”

-în 2019 investiții de 4,1% din PIB

-în 2020 investiții de 5% din PIB

– în 2021 investiții de 5% din PIB

-în 2022 investiții de 5,1% din PIB

-în 2023 investiții de 6,3% din PIB

-în 2024 investiții de 6,7% din PIB

-în 2025 se prognozează investiții de 8% din PIB.

Cum arată creșterea economică adusă de „investițiile” coaliției PSD -PNL- USR- UDMR:

-în 2019 creștere de 4,2% din PIB

-în 2020 scădere de 3,9% din PIB

– în 2021 creștere de 5,7% din PIB

-în 2022 creștere de 4,1% din PIB

-în 2023 creștere de 2,1% din PIB

-în 2024 creștere de 0,8% din PIB

-în 2025 se prognozează o creștere de sub 0,5% din PIB, dacă nu chiar stagnare.

Concluzia: deși coaliția a dublat ponderea investițiilor în PIB, creșterea economică nu numai că n-a crescut , dar s-a redus de 4 ori față de 2019! În tot acest timp, datoria publică s-a triplat, ajungând la 1100 de miliarde de lei (probabil la sfârșitul anului 2025), iar ca pondere în PIB a crescut de la 35% la (probabil) 59% din PIB!

Experimentele nepricepuților pe economie ne costă! Și ne costă dureros de scump!”, a declarat Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.