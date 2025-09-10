Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene lucrează la un nou site, mai ușor de utilizat, și derulează un proiect pe PNRR prin care un asistent virtual ”cu un pic de inteligență artificială” răspunde la întrebările din ghidurile de finanțare, a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, într-un interviu acordat AGERPRES.

Întrebat dacă a identificat soluții în vederea simplificării proceselor de accesare și implementare a fondurilor europene nerambursabile, Pîslaru a răspuns: ”Există mai multe paliere pe care această simplificare se derulează”.

”Vom avea lucrurile pe care le putem culege imediat ca roade, adică pur și simplu să schimb niște lucruri minore care să facă viața mai bună consultanților sau aplicanților pe fonduri europene legat de sistemul nostru informatic MySMIS sau în general de modul în care lansăm apelurile, condiții și lucruri de genul acesta. Ambiția noastră este însă mult mai largă. Noi am vrea ca sistemic să îmbunătățim major viața beneficiarului de fonduri europene. Vom lucra la un nou site care să poată să fie mai ușor de parcurs. În acest moment noi avem două site-uri. Unul este oportunitati-UE în care găsești lucrurile cât de cât așezate pe diversele zone de finanțare. Celălalt este mult mai ermetic, site-ul nostru, unde ai ghidurile și toate anunțurile și dacă nu știi pe unde să cauți este foarte complicat și vrem, pe de o parte, să avem informația mult mai la îndemâna oamenilor”, a precizat Dragoș Pîslaru.

El a adăugat că, pe lângă simplificarea accesului la informații, ministerul pregătește și instrumente digitale moderne, cu ajutorul fondurilor PNRR.

”Pe de altă parte, zona de digitalizare astăzi îți permite folosirea inteligenței artificiale și a roboților software – și avem un proiect în cadrul PNRR, unde ministerul nostru va fi client, în care sperăm nu doar să avem formulare inteligente atunci când completezi. Vă dau un exemplu (…). Să zicem că apare un ghid și eu pun la dispoziția beneficiarului un robot software cu un pic de inteligență artificială care să-i răspundă la întrebări din ghid. Imaginați-vă că în loc să aibă un consultant pe care îl ia sau să îmi pună mie 5 întrebări la care să primească răspunsul în 30 de zile (…) îi pun la dispoziție un asistent virtual care să-i explice”, a subliniat ministrul.

Pîslaru a mai spus că este important să folosim tehnologia pentru a facilita accesul la informație pentru beneficiari și că, pe termen scurt, pot fi făcute ”mici lucruri de bun simț”, care să le îmbunătățească viața.

”Este facil de gândit cum poți să implementezi așa ceva, iar genul acesta de lucruri, de a folosi tehnologia pentru a putea să îi fie mai ușor beneficiarului să nu mai aibă procese complicate sau analize asta e foarte important. Pe partea noastră, de bucătărie internă, avem foarte multe validări și procese complicate în care avem colegi care stau o săptămână să analizeze, știu eu, încadrarea în IMM, categoria de IMM sau alte lucruri (…). În ansamblu, pe termen scurt, fără să facem revoluție, mici lucruri de bun simț care să facă viața mai bună pentru beneficiari. Cu cât timpul trece, trecem la lucrurile de substanță, de reformă, de profunzime (…)”, a punctat oficialul MIPE.

El a explicat că, având deja peste 50% din procesele MIPE digitalizate, ministerul vrea să treacă la următorul pas: folosirea inteligenței artificiale și a automatizărilor pentru a sprijini atât beneficiarii, cât și absorbția fondurilor europene.

”Deja noi avem peste 50% din procesele din MIPE digitale – față de alte ministere stăm foarte bine -, dar acum, având în vedere că avem lucrurile digitalizate, vrem să trecem la următorul pas în care folosirea inteligenței artificiale, a automatizărilor ar trebui să fie un lucru care să ne ajute enorm. Noi avem foarte mulți beneficiari, multe apeluri, 16 programe și dacă reușim să punem tehnologia în slujba acestor lucruri am putea într-adevăr performa și față de beneficiari și față de scopul nostru de absorbție mult mai bine. Deci, într-un interval rezonabil, aș putea să vă arăt niște lucruri spectaculoase în materie de ce se poate face în secolul acesta, în anii aceștia, în zilele noastre, cu tehnologia, în paralel cu oameni bine pregătiți, cum sunt cei din MIPE”, a adăugat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. AGERPRES