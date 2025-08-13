PNL avertizează asupra unor campanii online înșelătoare care folosesc imaginea premierului Ilie Bolojan și sigla Digi24 pentru a promova investiții fictive și acuzații false. Potrivit partidului, aceste acțiuni sunt derulate de grupuri interesate să inducă în eroare publicul și să colecteze date personale.

Escrocii folosesc fotografii și numele premierului în reclame și postări ce promit câștiguri rapide din „investiții” și „acțiuni”, apelând la titluri bombastice și „dezvăluiri” inventate. PNL subliniază că aceste mesaje sunt complet false și că premierul nu ar îndemna niciodată oamenii să investească bani prin linkuri primite online.

Potrivit liberalilor, infractorii cibernetici clonează site-uri reale de presă, televiziuni sau platforme financiare, modifică titlurile și imaginile pentru a părea credibile și includ linkuri periculoase ce cer date personale sau bani.

PNL recomandă cetățenilor să nu acceseze linkuri din reclame sau comentarii suspecte, să verifice adresa reală a site-ului și să evite ofertele „prea bune ca să fie adevărate”. Partidul îndeamnă publicul să distribuie avertismentul pentru a preveni răspândirea acestor fraude online.

Sursa: Newsinn