Acasă Politica PNL ÎL SUSȚINE NECONDIȚIONAT PE NICUȘOR DAN ÎN TURUL 2 – SURSE Politica PNL ÎL SUSȚINE NECONDIȚIONAT PE NICUȘOR DAN ÎN TURUL 2 – SURSE De către Realitatea de Valcea - 05/05/2025 Liderii PNL au votat pentru susținerea necondiționat a lui Nicușor Dan în turul 2, potrivit surselor citate de Realitatea Plus. Decizia a fost luată în ședința conduceri liberale. Știre în curs de actualizare. ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR GEORGE SIMION, INTERVIU DE IMPACT CU STEVE BANNON: „I-AM SPULBERAT PE GLOBALIȘTI DIN ROMÂNIA. REVOLUȚIA CONSERVATOARE VA ÎNVINGE” PSD IESE DE LA GUVERNARE, DECIZIA PRIVIND ȘEFIA PARTIDULUI, AMÂNATĂ – SURSE DANIEL DAVID ESTE PROPUNEREA DE PREMIER INTERIMAR A PNL DUPĂ DEMISIA LUI MARCEL CIOLACU DIN FRUNTEA GUVERNULUI BREAKING. CIOLACU ȘI-A DEPUS MANDATUL DE PREMIER ÎN FAȚA COALIȚIEI PSD SE REUNEȘTE ÎN ȘEDINȚĂ LA ORA 17:00; SE DISCUTĂ DESPRE REZULTATUL ALEGERILOR PREZIDENȚIALE DOMINIC FRITZ: ROMÂNIA ESTE ÎNTR-UN PERICOL EXTREM DE MARE. VOM VOTA ASTĂZI FORMAL SPRIJINIREA LUI NICUȘOR DAN KELEMEN HUNOR: O VICTORIE A LUI GEORGE SIMION AR FI TRAGICĂ PENTRU COMUNITATEA MAGHIARĂ CRIN ANTONESCU: ÎMI PARE RĂU CĂ AM EŞUAT ÎN ARITMETICA POLITICĂ TREI NUME GRELE L-AR PUTEA ÎNLOCUI PE MARCEL CIOLACU. CINE PREIA ȘEFIA PSD – SURSE ȘEFA OPOZIȚIEI DIN FRANȚA, MARINE LE PEN, L-A FELICITAT PE GEORGE SIMION PENTRU VICTORIA ÎN ALEGERI