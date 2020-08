Președintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican – Candidatul PNL pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, și Virgil Pirvulescu, Candidatul PNL pentru funcția de Primar al municipiului Râmnicu Vâlcea, și-au depus luni candidatura pentru Consiliul Județean Vâlcea și Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea și listele complete de consilieri pentru localitățile județului.

Majoritatea listei PNL pentru Consiliul Local Râmnicu Vâlcea este formată din tineri care au obținut rezultate în domeniile de activitate în care evoluează.

Atunci când am acceptat să preiau interimatul președinției organizației Liberale Municipale, mi-am propus să coagulez și să construiesc sub sigla PNL o echipă care să respecte dorințele electoratului. Oamenii ne-au responsabilizat prin rezultatele obținute până acum, și ne-au provocat la schimbare. Provocare acceptată!

Am finalizat și depus lista de Consiliu Local. Avem o echipă de consilieri locali formată din oameni tineri, care deși sunt la prima experiență de acest fel, reprezintă un atu pentru administrația locală, pentru că fiecare a demonstrat profesional. In același timp, și ce am considerat vital, nu prezintă vulnerabilități care să poată influența decizii ce se vor lua în consiliul local. Alături de oameni cu experiență incontestabilă în administrație, precum Virgil Pirvulescu pentru Râmnicu Vâlcea și Grigore Craciunescu, echipa propusă de PNL are viziunea și dorința de implicare și adaptare la modele de bună practică pe care dorim să le implementăm. După cum spuneam, cu această listă, consider că am răspuns afirmativ dorințelor dumneavoastră de schimbare.

Președintele PNL Râmnicu Vâlcea, doamna Claudia Mihaela Banu