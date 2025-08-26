Președintele Nicușor Dan îi va primi marți, la Palatul Cotroceni, pe șefii de misiuni diplomatice, șefii oficiilor consulare și directorii institutelor culturale românești, acreditați în străinătate, în contextul Reuniunii Anuale a Diplomației Române.

Potrivit programului postat pe site-ul Administrației Prezidențiale, primirea va avea loc la ora 10:00, la Palatul Cotroceni.

Aceasta este prima întâlnire a șefului statului, de la preluarea mandatului acestuia, cu diplomații români acreditați în diferite țări ale lumii, care anual, la finalul lunii august – începutul lunii septembrie, se reunesc la București.

Ministerul Afacerilor Externe organizează, luni și marți, Reuniunea Anuală a Diplomației Române (RADR2025), sub titlul ‘Un deceniu al schimbărilor: impactul diplomației române’.

Evenimentul este organizat, conform tradiției, în apropierea Zilei Diplomației Române, sărbătorită anual la data de 1 septembrie.

AGERPRES