Ce a însemnat, pentru Europa, Romania, pandemia cu care încă ne confruntăm? Cum s-a transformat, s- a transformat lumea în ultimele luni și ce am invatat? Și, mai cu ales, cât de lung este drumul către finalul acestei perioade și de câtă determinare avem nevoie? De ce avem nevoie? Aflam răspunsuri si de la Ovidiu Sararu, profesor de religie, în cadrul unui interviu acordat pentru Realitatea de Valcea.

Neuitand in tot acest timp, al dorintei de a participa la slujbe, ca echipele medicale au nevoie de sprijinul si atentia noastra, pentru a nu le ingreuna misiunea destul de dificila in acesta perioada. Şi neuitand ca putem pastra credinţa si în suflet.

Pentru ca suntem intr- o perioada a sarbatorilor, sa tinem cont că avem sărbători într-un context pandemic şi sa ne adaptam cu responsabilitate. Pentru noi si pentru cei din jur.

Au fost luni in care am fost poate mai aproape ca niciodata unii de altii, luni in care am avut prilejul sa reflectam mai mult la noi insisi– Ovidiu Sararu

Sursa: Realitatea de Valcea