Ne așteaptă o iarnă cu ger și zăpadă. Frigul a venit deja de la sfârșitul lui septembrie, iar zilele trecute la Miercurea Ciuc s-a înregistrat un nou record de temperaturi negative pentru aceasta perioadă: minus 9,7 grade. Vortexul polar care va lovi țara noastră va aduce si alte fenomene extreme, anunță experții.

Primele semne ale iernii s-au făcut simțite de la sfârșitul lunii septembrie. În 21 octombrie s-a atins un nou record de frig la Miercurea Ciuc: minus 9,7 grade Celsius. Este cea mai scăzută valoare înregistrată vreodată în această zi, în ultimii 76 de ani.

Pe crestele montane, iarna s-a instalat deja: la Vârful Omu peisajul este complet înghețat, iar la altitudini mai mici diminețile au adus brumă și pământ înghețat.

Meteorologii pun răcirea bruscă pe seama unei anomalii a vortexului polar, curentul de aer rece care în mod normal rămâne blocat în jurul Polului Nord. În acest an, sistemul s-a slăbit și permite pătrunderea maselor de aer arctic până în regiunile temperate, ceea ce aduce ger și episoade de viscol.

Dacă tendința se menține, specialiștii se așteaptă la o iarnă lungă și grea, cu temperaturi care pot coborî frecvent sub minus 15 grade. Primele zăpezi au căzut deja în zonele montane, iar drumurile Transfăgărășan și Transalpina au fost închise cu trei săptămâni mai devreme decât de obicei.