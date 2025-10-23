Raportul întocmit de Procurorul General al României, Alex Florența, și pus de președintele Nicușor Dan pe masa liderilor europeni în cazul lui Călin Georgescu conține informații eronate. Afirmația îi aparține unui expert care a studiat documentul. Acesta susține că autoritățile din București au vrut să le arate șefilor de la Bruxelles că războiul hibrid al Rusiei în România este real, însă au ajuns să se facă de rușine. Mai exact, în raport este dat ca exemplu de propagandă o știre despre cozile la pașapoarte, deși situația prezentată chiar a avut loc.

În opinia profesorului Dumitru Borțun, includerea unei astfel de știri pe lista exemplelor de propagandă slăbește credibilitatea raportului în fața liderilor europeni și ridică semne de întrebare cu privire la criteriile folosite pentru a eticheta anumite informații ca parte a războiului hibrid.

„Este prost folosită și nu trebuie să ne ferim să afirmăm acest lucru. Dacă ne uităm atent în raport, sunt mai multe puncte slabe. Un fel de, cum se spune în jargon, stomac moale. Sunt lucruri fragile, neexplicate până la capăt sau pur și simplu ilustrate inadecvat, ca în cazul știrii de la Timișoara”, spune expertul.

Deși românii au stat la cozi la pașapoarte de ziua copilului în anul 2022, Parchetul General arată că știrea de pe o publicație din Timișoara este folosită de propaganda rusă.

Documentul procurorilor nu detaliază însă modul în care știrea despre coada de la pașapoarte a fost folosită în scop conspiraționist.

”În ceea ce privește atacurile cibernetice, trebuie să înțelegem că știri de genul celor care au mai fost vehiculate în spațiul public, referitoare la atacuri asupra aeroporturilor românești, acum câțiva ani, asupra unui întreg sistem de camere de supraveghere, în special din zona frontierei cu Ucraina sau atacurile din cursula anului 2024 la adresa foarte multor instituții publice și agenții guvernamentale din România, nu sunt evenimente întâmplătoare, nu sunt evenimente izolate.

Încă o dată, ele fac parte dintr-un război hibrid coordonat, generalizat, în spatele tuturor acestor acțiuni existând în momentul de față actori cu legături certe cu Rusia.

Beneficiarul acestei campanii de influențare, de dezinformare și de creare artificială de viralizare a candidatului independent a fost făcută cu certitudine în sprijinul acestuia”, a declarat procurorul General al României, Alex Florența.